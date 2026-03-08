גורה, גולדברג ובטאיי שבים להתאמן במכבי חיפה

מכבי חיפה חוזרת הבוקר להתאמן, ואמורה לעשות זאת יחד עם שון גולדברג, יילה בטאיי וקנג'י גורה, שלא פתחו עם שאר השחקנים את האימונים בעקבות המלחמה עם איראן ולבנון והתאמנו על פי תוכנית אישית.

לעומת זאת, ג'ורג'ה יובאנוביץ' שיצא מהארץ ערב המלחמה אמור לחזור במהלך השבוע אחרי שימצא טיסה מתאימה. מי שטרם חוזר כרגע ונמצא עדיין בברזיל הוא הבלם הברזילאי פדראו, שעדיין לא מרגיש שהוא מוכן לחזרה לפעילות מלאה בגלל פציעה ארוכה ממנה הוא לא מצליח להתאושש.

פדראו מתקשה לחזור לעניינים, קאסה ממשיך להשתקם

פדראו מחזיק בחוזה גם לעונה הבאה, וכרגע לפחות לא ברור מה יעלה בגורלו, בטח כאשר הוא מתקשה לחזור לעניינים.

פדראו (עמרי שטיין)

שחקן פצוע אחר שנמצא בארץ וממשיך לעבור שיקום הוא ליאור קאסה, שקרע את הרצועה הצולבת במשחק מול מול הפועל באר שבע בספטמבר האחרון.