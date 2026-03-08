יום ראשון, 08.03.2026 שעה 08:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

גורה, גולדברג ובטאיי שבים להתאמן במכבי חיפה

השלושה שלא פתחו את האימונים עם שאר השחקנים יתאחדו עם יתר הסגל, פדראו שמתקשה לחזור לעניינים עדיין בברזיל, ליאור קאסה ממשיך בשיקום מהפציעה

|
קנג'י גורה חוגג (עמרי שטיין)
קנג'י גורה חוגג (עמרי שטיין)

מכבי חיפה חוזרת הבוקר להתאמן, ואמורה לעשות זאת יחד עם שון גולדברג, יילה בטאיי וקנג'י גורה, שלא פתחו עם שאר השחקנים את האימונים בעקבות המלחמה עם איראן ולבנון והתאמנו על פי תוכנית אישית.

לעומת זאת, ג'ורג'ה יובאנוביץ' שיצא מהארץ ערב המלחמה אמור לחזור במהלך השבוע אחרי שימצא טיסה מתאימה. מי שטרם חוזר כרגע ונמצא עדיין בברזיל הוא הבלם הברזילאי פדראו, שעדיין לא מרגיש שהוא מוכן לחזרה לפעילות מלאה בגלל פציעה ארוכה ממנה הוא לא מצליח להתאושש. 

פדראו מתקשה לחזור לעניינים, קאסה ממשיך להשתקם

פדראו מחזיק בחוזה גם לעונה הבאה, וכרגע לפחות לא ברור מה יעלה בגורלו, בטח כאשר הוא מתקשה לחזור לעניינים.

פדראו (עמרי שטיין)פדראו (עמרי שטיין)

שחקן פצוע אחר שנמצא בארץ וממשיך לעבור שיקום הוא ליאור קאסה, שקרע את הרצועה הצולבת במשחק מול מול הפועל באר שבע בספטמבר האחרון.

