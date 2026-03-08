יום ראשון, 08.03.2026 שעה 08:56
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
72-83ניו יורק סיטי1
72-73נאשוויל2
61-32ניו יורק רד בולס3
66-63אינטר מיאמי4
42-43שיקאגו פייר5
45-43שארלוט6
31-22סינסינטי7
33-23די.סי. יונייטד8
25-43קולומבוס קרו9
04-13פילדלפיה יוניון10
06-22טורונטו11
05-12ניו אינגלנד רבולושן12
07-23אטלנטה יונייטד13
011-33אורלנדו סיטי14
08-02מונטריאול15
 מערב 
90-83סן דייגו אפ.סי1
91-83ונקובר ווייטקאפס2
90-63סן חוזה ארת'קווייקס3
90-63FC לוס אנג'לס4
63-63קולורדו ראפידס5
62-43סיאטל סאונדרס6
64-53ריאל סולט לייק7
45-53לוס אנג'לס גלאקסי8
43-33דאלאס9
45-43מינסוטה יונייטד10
45-43אוסטין11
33-22יוסטון דינמו12
38-43פורטלנד טימברס13
14-13סנט לואיס סיטי14
16-23קנזס סיטי15

כולם רוצים לראות אותו: מסי שבר עוד שיא קהל

למשחק שבו כבשו הפרעוש ובריבו ב-1:2 של מיאמי על די.סי יונייטד הגיעו 72,026 צופים - הכי הרבה בתולדות היריבה. פעם שנייה שזה קורה בפחות מחודש

|
שלט של ליאו מסי ביציע (רויטרס)
שלט של ליאו מסי ביציע (רויטרס)

אינטר מיאמי ניצחה 1:2 את די.סי יונייטד במשחק שבו כבשו ליאו מסי ותאי בריבו, אך מעבר למה שהתרחש על כר הדשא, המשחק נכנס להיסטוריה בעיקר בזכות מספר האוהדים העצום שהגיע לצפות בו.

למשחק שנערך באצטדיון M&T בנק בבולטימור הגיעו לא פחות מ-72,026 צופים, נתון שהפך אותו למשחק עם כמות הקהל הגדולה ביותר בהיסטוריה של די.סי יונייטד. בנוסף, מדובר גם באחד מעשרת המשחקים עם כמות הקהל הגדולה ביותר בתולדות ה-MLS במשחק בודד.

שיא היסטורי בבולטימור

המשחק הפך גם לאירוע הספורט עם הנוכחות הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם באצטדיון M&T בנק. בכך נשבר השיא הקודם של האצטדיון, שעמד על 71,547 צופים ונקבע במשחק של קבוצת ה-NFL המקומית, בולטימור רייבנס.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

יותר מ-72 אלף אוהדים מילאו את היציעים במה שהפך לערב היסטורי עבור העיר בולטימור, כאשר מדובר במשחק הכדורגל עם כמות הקהל הגדולה ביותר שנרשמה בעיר.

הנתונים ממשיכים להמחיש את ההשפעה האדירה של ליאו מסי על הליגה האמריקאית. אינטר מיאמי כבר שברה שיאי קהל פעמיים בפחות מחודש במשחקי חוץ, כאשר קודם לכן למשחק מול לוס אנג'לס FC הגיעו 75,673 צופים, וכעת גם המפגש מול די.סי יונייטד הצטרף לרשימה עם 72,026 אוהדים ביציעים.

