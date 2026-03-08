"אם ימאל ימשיך כך, אפילו אמבפה צריך להיזהר"

ברצלונה יצאה מסן מאמס עם ניצחון חשוב 0:1 על אתלטיק בילבאו והגדילה את יתרונה בפסגת הליגה בחזרה ל-4 נקודות מעל ריאל מדריד. המשחק עצמו לא התעלה לרמה גבוהה, אך רגע אחד של הברקה הספיק כדי להכריע אותו, כאשר לאמין ימאל כבש את שער הניצחון ושוב הוכיח עד כמה הוא הפך לדמות מרכזית בהתקפה הקטלונית בתקופה האחרונה.

בתקשורת הספרדית התמקדו בעיקר בכוכב הצעיר של ברצלונה. ב’אס’ נכתב: "ז'ואן גארסיה ולאמין ימאל מחזיקים את בארסה בחיים. ההצלות של השוער והשער המרהיב של מספר 10 השאירו את ברצלונה במשחק, למרות שהיא הייתה על הרגליים האחוריות". עוד נכתב: "בימים אפורים כל קרן אור מתקבלת בברכה, והמשחק בבילבאו היה אפור מאוד. אבל רגע אחד של גאונות הספיק, כשפדרי מצא את לאמין ימאל במצב של אחד על אחד והוא סובב את הכדור לחיבורים כדי להעניק שלוש נקודות קריטיות במאבק האליפות".

לאמין ימאל שוב הכריע

גם ב’מארקה’ הדגישו את תרומתו של ימאל לניצחון. בעיתון נכתב: "רגע של גאונות הפיל את סן מאמס. לאמין ימאל לא היה במשחק גדול, אבל הברקה אחת שלו כ-20 דקות לסיום הספיקה כדי להכריע משחק שהפך למסובך יותר ויותר עבור ברצלונה מול ההגנה המאורגנת של אתלטיק".

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

עוד נכתב על הכוכב הצעיר: "הילד לוהט. כשהדברים מסתבכים כולם מחפשים את לאמין ימאל, כי יודעים שאם הוא מקבל את הכדור הסיכוי שהוא ייצור משהו מסוכן עולה משמעותית". בהמשך הוסיפו: "פדרי ראה אותו מתקדם באגף ומסר לו כדור מושלם, לאמין השתלט, התמודד עם המגן ושחרר בעיטה נהדרת לחיבורים של אונאי סימון. שער ששווה משחק".

ב’מארקה’ גם הדגישו את הכושר המצוין של ימאל בתקופה האחרונה: "הוא נמצא בכושר שיא כבר כמה שבועות. המספרים מדברים בעד עצמם: שבעה שערים בשבעת משחקי הליגה האחרונים. אם הוא ימשיך כך, אפילו אמבפה יצטרך להיזהר כי הוא עלול לצמצם את הפער במאבק על תואר הפיצ'יצ'י".

לאמין ימאל מראה אהבה לסמל (רויטרס)

בסיום המשחק גם האנזי פליק התייחס לשער של הכוכב הצעיר ואמר: "לאמין לא היה במשחק הכי טוב שלו, אבל השער שלו הכריע אותו. כשהוא מקבל שטח נוצרים מצבים. הוא עובד קשה מאוד באימונים וטוב שיש לנו שחקן שיכול לפתור משחק במצב כזה".

המאמן הגרמני סיכם את המשחק ואמר: "לא קל לנצח כאן, נגד קבוצה מצוינת ועם קהל כזה. אני מאוד מעריך את הניצחון, במיוחד אחרי המשחק ביום שלישי. שמרנו על שער נקי וזה חשוב מאוד לביטחון שלנו". פליק גם החמיא לפדרי: "אמרתי את זה בעבר, פדרי הופך את כולם לטובים יותר. הוא משנה משחק ומחבר את הקבוצה".