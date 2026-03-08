יום ראשון, 08.03.2026 שעה 08:59
כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

7 נק' לעומר מאייר בהפסד של פרדו לוויסקונסין

הישראלי סיים עם 3 מ-7 מהשדה וקיבל 14 דקות כשקבוצתו נכנעה 97:93 וספגה הפסד שלישי בארבעת משחקיה האחרונים, תוצאה שפגעה בסיכוייה לפיינל פור

|
עומר מאייר (IMAGO)
עומר מאייר (IMAGO)

פרדו חתמה את העונה הסדירה במאזן 8:23 לאחר הפסד נוסף, 97:93 לוויסקונסין הלילה (בין שבת לראשון). הקבוצה של עומר מאייר פתחה טוב ואף עלתה ליתרון מוקדם של 13:22, אך ריצה חזקה של היריבה לקראת סיום המחצית הראשונה הפכה את המומנטום והובילה למהפך שממנו פרדו כבר התקשתה לחזור.

7 נקודות למאייר

זה היה ההפסד השלישי של פרדו בארבעת המשחקים האחרונים, תוצאה שהורידה אותה למקום ה-15 ופגעה בסיכוייה להגיע גם העונה לפיינל פור של טורניר המכללות. וויסקונסין הציגה ערב התקפי יוצא דופן מחוץ לקשת עם 18 שלשות, שיא עבור המכללה.

עומר מאייר שותף 14 דקות וסיים עם 7 נקודות ב-3 מ-7 מהשדה לצד אסיסט אחד. עבור הגארד הישראלי מדובר בהופעה חיובית יחסית, לאחר שלא קלע בשני המשחקים שקדמו לכך. בסיכום העונה הסדירה הראשונה שלו במכללות רשם מאייר ממוצעים של 5.7 נקודות, 1.2 ריבאונדים ו-1.3 אסיסטים למשחק.

