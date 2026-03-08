8 נקודות לדני וולף, ברוקלין הפתיעה את דטרויט

דטרויט (17:45) - ברוקלין (47:16) 107:105

ברוקלין הפתיעה הלילה (בין שבת לראשון) כשקטעה רצף של 10 הפסדים עם ניצחון דרמטי על דטרויט, למרות שכבר פיגרה ב-23 נקודות במהלך הרבע השלישי. הנטס חזרו למשחק עם ריצה חזקה בדקות הסיום, כאשר זייאר וויליאמס קלע שתי שלשות קריטיות בשלוש הדקות האחרונות והוביל את הקאמבק. מייקל פורטר ג'וניור בלט עם 30 נקודות ו-13 ריבאונדים, בעוד וויליאמס הוסיף 23 נקודות משלו בדרך לניצחון.

בצד הישראלי של ברוקלין, דני וולף תרם 8 נקודות לצד 3 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ואף היה מעורב במהלך חשוב כשהכין לוויליאמס שלשה מכריעה בדקות הסיום. בן שרף שותף גם הוא, אך לא קלע וסיים את המשחק עם אסיסט אחד בלבד אצל הנטס.

דורן קולע, וולף משקיף (רויטרס)

מילווקי (35:27) - יוטה (45:19) 99:113

מילווקי קטעה רצף של 4 הפסדים, כשיאניס אנטטוקומפו הוביל את הקבוצה עם 27 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים ב-27 דקות בלבד. הכוכב היווני, שחזר לאחרונה מפציעה בשוק שגרמה לו להחמיץ 15 משחקים רצופים, ממשיך לקבל ניהול עומסים מצד הצוות המקצועי, כאשר זה היה משחקו השלישי מאז חזר למגרשים. יוטה, מנגד, המשיכה בתקופה הקשה שלה והפסידה בפעם השמינית ב-9 המשחקים האחרונים.

המשחק היה צמוד לאורך דקות רבות, אך מילווקי ברחה בסיום עם ריצת 2:13, כאשר קייל קוזמה קלע 9 מתוך 18 הנקודות שלו במהלך הריצה, כולל שתי שלשות שסגרו למעשה את הסיפור. גם ריאן רולינס התקרב לטריפל דאבל עם 13 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, בעוד אוסמן דיאנג הוסיף 11 נקודות, 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים. מנגד, קיונטה ג'ורג' הוביל את יוטה עם 22 נקודות וברייס סנסבו תרם 17 מהספסל, אך הג'אז התקשו מאוד התקפית עם 34.4% בלבד מהשדה ו-12 מ-49 מחוץ לקשת.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

אוקלהומה (15:50) - גולדן סטייט (31:32) 97:104

אוקלהומה סיטי המשיכה בכושר המצוין שלה עם ניצחון חמישי ברציפות. שיי גילג'ס אלכסנדר הוביל את הקבוצה עם 27 נקודות, למרות ערב לא מדויק מהשדה (6 מ-15), כשהוא מפצה על כך עם 14 מ-15 מקו העונשין. הכוכב הקנדי גם האריך רצף מרשים של משחקים עם לפחות 20 נקודות ל-125 ברציפות, וכבר במשחק הבא מול דנבר יוכל להשתוות לשיאו של ווילט צ'מברליין עם 126 משחקים כאלה.

הת'אנדר, האלופה המכהנת, עלו למאזן הטוב בליגה והפכו לקבוצה הראשונה שמגיעה ל-50 ניצחונות העונה, כאשר הם גם מושלמים מאז חזר גילג'ס אלכסנדר מפציעת בטן. אייזיאה ג'ו הוסיף 18 נקודות וג'יילין וויליאמס תרם 9 נקודות ו-14 ריבאונדים. מנגד, גולדן סטייט, ששיחקה ללא סטפן קרי הפצוע בפעם ה-13 ברציפות, קיבלה 22 נקודות ו-11 ריבאונדים מגוי סנטוס, 17 נקודות מברנדין פודז'מסקי ו-16 מדריימונד גרין, אך התקשתה בהתקפה וסיימה עם 40.9% בלבד מהשדה.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

ממפיס (39:23) - לוס אנג'לס קליפרס (32:31) 123:120

לוס אנג'לס קליפרס השיגה ניצחון חוץ דרמטי על הגריזליס, לאחר משחק צמוד שהוכרע רק בשניות הסיום. קוואי לנארד הוביל את המנצחים עם 28 נקודות, בעוד דריוס גארלנד קלע 11 מתוך 21 הנקודות שלו ברבע האחרון והיה גורם מרכזי בסגירת המשחק. בנדיקט מת'ורין תרם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים ודריק ג'ונס ג'וניור הוסיף 16 נקודות, כאשר הקליפרס ניצחו למרות ערב חלש מחוץ לקשת עם 4 שלשות בלבד מ-17 ניסיונות, הנתון הנמוך ביותר שלהם העונה.

המשחק נשאר צמוד לכל אורכו ואף הגיע למצב שבו ממפיס הובילה 117:118 כשתי דקות לסיום, אך הקליפרס הגיבו עם נקודות מקו העונשין של לנארד וג'ורדן מילר כדי להפוך את התוצאה. שתי קליעות עונשין של מת'ורין 4.4 שניות לסיום חתמו את הניצחון, לאחר שטיי ג'רום החטיא ניסיון שלשה בשנייה האחרונה. ג'רום הוביל את ממפיס עם 23 נקודות ו-7 אסיסטים, בעוד טיילור הנדריקס קלע 18 וסדריק קווארד הוסיף 15, אך הגריזליס ספגו הפסד שלישי ברציפות. הקליפרס, שהיו עמוק מתחת למאזן חיובי מוקדם יותר העונה, עומדים כעת על 31:32 וממשיכים להיאבק על מקום בפלייאוף מהמקום ה-9 במערב.

אטלנטה (31:33) - פילדלפיה (29:34) 116:125

אטלנטה המשיכה את התקופה הנהדרת שלה ורשמה ניצחון שישי ברציפות, הרצף הארוך ביותר שלה העונה. ג'יילן ג'ונסון הצטיין עם 35 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, בעוד ניקייל אלכסנדר ווקר הוסיף 24 נקודות. גם סי ג'יי מקולום תרם 17 נקודות ו-7 אסיסטים, כאשר 13 מהנקודות שלו הגיעו כבר במחצית הראשונה, ודייסון דניאלס סיים עם 15 נקודות ו-9 ריבאונדים בדרך למהפך אחרי פיגור של 7 נקודות במחצית.

בצד של פילדלפיה, טייריס מקסי הוביל עם 31 נקודות אך נפצע ביד ימין 16 שניות לסיום לאחר התנגשות עם אדאם בונה ויעבור צילום כדי לקבוע את חומרת הפציעה. קוונטין גריימס הוסיף 26 נקודות וקלי אוברה ג'וניור קלע 24, אך הסיקסרס, ששיחקו ללא מספר שחקני מפתח ובהם ג'ואל אמביד ופול ג'ורג', ראו את רצף 4 הניצחונות שלהם נקטע. הניצחון העלה את אטלנטה למאזן 31:33 והיא כבר עם 7 ניצחונות ב-8 המשחקים האחרונים.