טוקלומטי כבש ועבדה בישל בניצחון של שארלוט

שארלוט פתחה את משחק הבית הראשון שלה לעונת ה-MLS עם ניצחון 1:3 על אוסטין, כאשר שניים מהשמות הבולטים בניצחון היו הישראלים ליאל עבדה ועידן טוקלומטי, שלקחו חלק משמעותי בשערים והובילו את הקבוצה לחזרה למסלול הניצחונות.

אחרי תיקו במחזור הפתיחה והפסד 3:0 ללוס אנג'לס גלאקסי, הקבוצה של דין סמית' חיפשה ניצחון ראשון העונה לעיני הקהל הביתי, ובאצטדיון בנק אוף אמריקה, מול 35,611 צופים, היא הצליחה להשיג אותו למרות משחק שלא תמיד היה מרשים.

טוקלומטי היה הראשון להעלות את שארלוט ליתרון. בדקה ה-29 וילפריד זאהה הגביה כדור מסוכן לרחבה, שהגיע לחלוץ הישראלי, וזה ניצל את ההזדמנות כדי לכבוש ולהעלות את קבוצתו ל-0:1. למרות שהכדור נגע בדרך בשחקן הגנה ולכן זאהה לא קיבל בישול רשמי, המהלך שלו היה זה שיצר את השער.

טוקלומטי מאושר (רויטרס)

עבדה מבשל, טוקלומטי פותח

המחצית הראשונה הייתה סוערת במיוחד וכללה רצף אירועים בתוך דקות ספורות. בדקה ה-25 גילרמה בירו מאוסטין הורחק בכרטיס אדום לאחר עבירה קשה על טוקלומטי במגרש הפתוח, מה שהשאיר את האורחת בעשרה שחקנים מוקדם במשחק ושינה לחלוטין את התמונה הטקטית.

שתי דקות בלבד לאחר שער היתרון של שארלוט הגיע גם רגע מוזר, כאשר כדור ארוך של אוסטין הסתיים בשער עצמי של מוריסון אגיימנג, שניסה להחזיר בנגיחה לשוער קריסטיאן קהלינה אך שלח את הכדור לרשת קבוצתו.

במחצית השנייה כבר נראתה שארלוט טוב יותר, ובדקה ה-68 הגיע גם הרגע של ליאל עבדה. הקשר הישראלי העביר כדור רוחב חכם לפפ בייל, שמצא את הרשת והחזיר את היתרון לשארלוט. בהמשך בייל גם השלים צמד בזמן הפציעות וקבע את תוצאת המשחק, 1:3.

עבדה (רויטרס)

השליטה של שארלוט הייתה ברורה כמעט בכל הנתונים הסטטיסטיים. הקבוצה בעטה 23 פעמים לשער לעומת 5 בלבד של אוסטין, רשמה 12 בעיטות למסגרת מול אחת בלבד של היריבה, החזיקה בכדור 63.6% מהזמן ודייקה ב-91.2% מהמסירות.

בסיום, למרות משחק שלא היה מושלם וכלל לא מעט טעויות ורגעים מבולגנים, בשארלוט יזכרו בעיקר את השורה התחתונה: ניצחון ביתי חשוב, עם תרומה ישירה של שני הישראלים, טוקלומטי עם שער ועבדה עם בישול.