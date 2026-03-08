יום ראשון, 08.03.2026 שעה 06:41
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
72-83ניו יורק סיטי1
72-73נאשוויל2
61-32ניו יורק רד בולס3
66-63אינטר מיאמי4
42-43שיקאגו פייר5
45-43שארלוט6
31-22סינסינטי7
33-23די.סי. יונייטד8
25-43קולומבוס קרו9
04-13פילדלפיה יוניון10
06-22טורונטו11
05-12ניו אינגלנד רבולושן12
07-23אטלנטה יונייטד13
011-33אורלנדו סיטי14
08-02מונטריאול15
 מערב 
90-83סן דייגו אפ.סי1
90-63סן חוזה ארת'קווייקס2
60-52FC לוס אנג'לס3
60-42ונקובר ווייטקאפס4
62-43סיאטל סאונדרס5
64-53ריאל סולט לייק6
41-42לוס אנג'לס גלאקסי7
42-32דאלאס8
45-43מינסוטה יונייטד9
45-43אוסטין10
32-22קולורדו ראפידס11
34-32פורטלנד טימברס12
33-22יוסטון דינמו13
14-13סנט לואיס סיטי14
16-23קנזס סיטי15

טוקלומטי כבש ועבדה בישל בניצחון של שארלוט

הישראלים חמים: החלוץ מצא את הרשת והבקיע את הראשון של קבוצתו בניצחון 1:3 על אוסטין (29'), הקיצוני בישל בדקה ה-68 לפפ בייל שבהמשך השלים צמד

|
עבדה וטוקלומטי (רויטרס)
עבדה וטוקלומטי (רויטרס)

שארלוט פתחה את משחק הבית הראשון שלה לעונת ה-MLS עם ניצחון 1:3 על אוסטין, כאשר שניים מהשמות הבולטים בניצחון היו הישראלים ליאל עבדה ועידן טוקלומטי, שלקחו חלק משמעותי בשערים והובילו את הקבוצה לחזרה למסלול הניצחונות.

אחרי תיקו במחזור הפתיחה והפסד 3:0 ללוס אנג'לס גלאקסי, הקבוצה של דין סמית' חיפשה ניצחון ראשון העונה לעיני הקהל הביתי, ובאצטדיון בנק אוף אמריקה, מול 35,611 צופים, היא הצליחה להשיג אותו למרות משחק שלא תמיד היה מרשים.

טוקלומטי היה הראשון להעלות את שארלוט ליתרון. בדקה ה-29 וילפריד זאהה הגביה כדור מסוכן לרחבה, שהגיע לחלוץ הישראלי, וזה ניצל את ההזדמנות כדי לכבוש ולהעלות את קבוצתו ל-0:1. למרות שהכדור נגע בדרך בשחקן הגנה ולכן זאהה לא קיבל בישול רשמי, המהלך שלו היה זה שיצר את השער.

טוקלומטי מאושר (רויטרס)טוקלומטי מאושר (רויטרס)

עבדה מבשל, טוקלומטי פותח

המחצית הראשונה הייתה סוערת במיוחד וכללה רצף אירועים בתוך דקות ספורות. בדקה ה-25 גילרמה בירו מאוסטין הורחק בכרטיס אדום לאחר עבירה קשה על טוקלומטי במגרש הפתוח, מה שהשאיר את האורחת בעשרה שחקנים מוקדם במשחק ושינה לחלוטין את התמונה הטקטית.

שתי דקות בלבד לאחר שער היתרון של שארלוט הגיע גם רגע מוזר, כאשר כדור ארוך של אוסטין הסתיים בשער עצמי של מוריסון אגיימנג, שניסה להחזיר בנגיחה לשוער קריסטיאן קהלינה אך שלח את הכדור לרשת קבוצתו.

במחצית השנייה כבר נראתה שארלוט טוב יותר, ובדקה ה-68 הגיע גם הרגע של ליאל עבדה. הקשר הישראלי העביר כדור רוחב חכם לפפ בייל, שמצא את הרשת והחזיר את היתרון לשארלוט. בהמשך בייל גם השלים צמד בזמן הפציעות וקבע את תוצאת המשחק, 1:3.

עבדה (רויטרס)עבדה (רויטרס)

השליטה של שארלוט הייתה ברורה כמעט בכל הנתונים הסטטיסטיים. הקבוצה בעטה 23 פעמים לשער לעומת 5 בלבד של אוסטין, רשמה 12 בעיטות למסגרת מול אחת בלבד של היריבה, החזיקה בכדור 63.6% מהזמן ודייקה ב-91.2% מהמסירות.

בסיום, למרות משחק שלא היה מושלם וכלל לא מעט טעויות ורגעים מבולגנים, בשארלוט יזכרו בעיקר את השורה התחתונה: ניצחון ביתי חשוב, עם תרומה ישירה של שני הישראלים, טוקלומטי עם שער ועבדה עם בישול.

/* LAST / NEXT ROUNDs */