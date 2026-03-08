יום ראשון, 08.03.2026 שעה 02:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
72-83ניו יורק סיטי1
61-32ניו יורק רד בולס2
41-42נאשוויל3
32-42שיקאגו פייר4
31-22סינסינטי5
31-12די.סי. יונייטד6
35-42אינטר מיאמי7
15-42קולומבוס קרו8
14-12שארלוט9
03-12פילדלפיה יוניון10
06-22טורונטו11
05-12ניו אינגלנד רבולושן12
04-02אטלנטה יונייטד13
011-33אורלנדו סיטי14
08-02מונטריאול15
 מערב 
60-72סן דייגו אפ.סי1
60-52סן חוזה ארת'קווייקס2
60-52FC לוס אנג'לס3
60-42ונקובר ווייטקאפס4
41-42לוס אנג'לס גלאקסי5
42-32מינסוטה יונייטד6
42-32אוסטין7
42-32דאלאס8
32-32סיאטל סאונדרס9
32-22ריאל סולט לייק10
32-22קולורדו ראפידס11
34-32פורטלנד טימברס12
33-22יוסטון דינמו13
13-12סנט לואיס סיטי14
15-22קנזס סיטי15

בריבו כבש נגד מסי ואינטר מיאמי, שניצחו 1:2

החלוץ הישראלי מצא את הרשת בפעם השנייה במדי די סי יונייטד, אבל רק צימק כשדה פול (17') והאגדה הארגנטינאית (27') כבשו ולקחו את שלוש הנקודות

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

הליגה האמריקאית שבה אל חיינו בעונה חדשה עם מושבה ישראלית שגדלה מהעונה שקדמה לה, אך יש אחד שכבר ביסס את עצמו כאחד השחקנים הטובים שבה, ועשה מעבר בתוך הליגה אחרי שעזב את פילדלפיה יוניון בשביל די סי יונייטד: תאי בריבו.

הלילה (בין שבת לראשון), החלוץ הישראלי אירח יחד עם קבוצתו את אלופת ה-MLS, אינטר מיאמי בהובלת ליאו מסי למפגש במסגרת המחזור השלישי, השלים משחק מלא ואף מצא את הרשת, אך לצערו זה היה רק שער מצמק כשהוא וחבריו הפסידו 2:1 על אף שהיו מסוכנים יותר.

בעוד שסרחיו רגילון פצוע ולואיס סוארז המתין על הספסל בצד של אינטר מיאמי, האורחת נהנתה משני שערים של אלופי העולם. רודריגו דה פול מצא את הרשת בדקה ה-17, כשליאו מסי חגג שער שלישי בשלושה משחקים כשהכפיל.

שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)

לבסוף, החלוץ שלנו הצליח להכניע את שוער היריבה דיין סט. קלייר אחרי שהאחרון הדף כדור ישירות לרגליו, משם הוא לא התקשה לגלגל אותו לרשת כדי לצמק ל-2:1 בדקה ה-75, אבל כאמור, זה לא הספיק.

בריבו ושאר שחקני די סי יונייטד רשמו הפסד שני ברצף, כשרק במחזור הפתיחה הצליחו לנצח, את קבוצתו הקודמת, שם הוא גם מצא את הרשת בשער הקודם שלו העונה, שרק התחילה.

