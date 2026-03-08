בריבו כבש נגד מסי ואינטר מיאמי, שניצחו 1:2

הליגה האמריקאית שבה אל חיינו בעונה חדשה עם מושבה ישראלית שגדלה מהעונה שקדמה לה, אך יש אחד שכבר ביסס את עצמו כאחד השחקנים הטובים שבה, ועשה מעבר בתוך הליגה אחרי שעזב את פילדלפיה יוניון בשביל די סי יונייטד: תאי בריבו.

הלילה (בין שבת לראשון), החלוץ הישראלי אירח יחד עם קבוצתו את אלופת ה-MLS, אינטר מיאמי בהובלת ליאו מסי למפגש במסגרת המחזור השלישי, השלים משחק מלא ואף מצא את הרשת, אך לצערו זה היה רק שער מצמק כשהוא וחבריו הפסידו 2:1 על אף שהיו מסוכנים יותר.

בעוד שסרחיו רגילון פצוע ולואיס סוארז המתין על הספסל בצד של אינטר מיאמי, האורחת נהנתה משני שערים של אלופי העולם. רודריגו דה פול מצא את הרשת בדקה ה-17, כשליאו מסי חגג שער שלישי בשלושה משחקים כשהכפיל.

שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)

לבסוף, החלוץ שלנו הצליח להכניע את שוער היריבה דיין סט. קלייר אחרי שהאחרון הדף כדור ישירות לרגליו, משם הוא לא התקשה לגלגל אותו לרשת כדי לצמק ל-2:1 בדקה ה-75, אבל כאמור, זה לא הספיק.

בריבו ושאר שחקני די סי יונייטד רשמו הפסד שני ברצף, כשרק במחזור הפתיחה הצליחו לנצח, את קבוצתו הקודמת, שם הוא גם מצא את הרשת בשער הקודם שלו העונה, שרק התחילה.