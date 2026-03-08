יום ראשון, 08.03.2026 שעה 00:59
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"לאמין ימאל האיר את הסן מאמס עם שער נהדר"

בתקשורת הספרדית פרגנו לכוכב ברצלונה לאחר שער הניצחון ב-0:1 על אתלטיק בילבאו: "הקיצוני פתח את המשחק הקשה". פדרי: "3 נקודות חשובות להמשך הדרך"

|
לאמין ימאל (רויטרס)
לאמין ימאל (רויטרס)

ברצלונה ניצחה אתמול (שבת) את אתלטיק בילבאו 0:1 בתום משחק קשה ומורט עצבים. הקטלונים החזירו את הפער בפסגה ל-4 נקודות למרות משחק לא טוב ושנתנה להרבה שחקני מפתח מנוחה חיונית לקראת המפגש נגד ניוקאסל בשמינית גמר ליגת האלופות.

בתקשורת הספרדית פרגנו לכוכב של בארסה: “ברצלונה מצאה את דרכה לעקוף את אתלטיק בילבאו בזכות רגע נוסף של גאונות של לאמין ימאל , כשהמשחק החל להסתבך בסן מאמס. קשר הכנף הצעיר של ברצלונה, בגיל 18 בלבד, כבש שער מדהים כדי לפתוח משחק שהלך והפך קשה יותר ויותר עבור קבוצתו של האנסי פליק”.

אין ספק ששחקן הכנף נכנס לעניינים ברגעי השיא של העונה, ימאל כבש ארבעה שערים והוסיף שני בישולים בארבעת משחקיו האחרונים, ודווקא בתקופת הרמדאן נראה שהוא יותר מפוקס ומזכיר יותר ויותר את עונת השיא שלו שנה שעברה.

לאמין ימאל בטירוף (רויטרס)לאמין ימאל בטירוף (רויטרס)

פדרי: “שלוש נקודות חשובות להמשך”

שחקן נוסף שעשה את ההבדל היה פדרי, הקשר, שחזר לא מזמן מפציעה ועלה במחצית השנייה, בישל את השער והיה מהמצטיינים על המגרש. הספרדי התראיין בסיום ואמר: “אני מרגיש טוב, אני מאמין שיש לנו את כל מה שצריך כדי להתאושש. ביצענו מספר רוטציות כי הגענו עייפים אך כל מי שבספסל מוכן לשחק. אלו שלוש נקודות חשובות מאוד להמשך”.

