יום ראשון, 08.03.2026 שעה 12:46
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

חימנס: זאת מטחנת בשר, אנחנו הליצנים בקרקס

בלמה האורוגוואי של אתלטיקו מדריד ביקר את מספר המשחקים אחרי ה-2:3 על ריאל סוסיאדד: "שים את הגוף שלנו בסיכון. נשחק כשיגידו לנו שאנחנו צריכים"

|
חוסה מריה חימנס (IMAGO)
חוסה מריה חימנס (IMAGO)

חוסה מריה חימנס דיבר על הניצחון 2:3 החשוב נגד ריאל סוסיאדד ועל שלוש הנקודות החשובות עבור הקולצ’ונרוס, שיפגשו את אותה היריבה גם בגמר גביע המלך. 

"ידענו שזה יהיה משחק קשה, הם הראו שהם משתפרים ושהם קבוצה חזקה. אנחנו מרוכזים בלהשקיע מאמץ גדול בברצלונה. כל הקבוצה מחויבת ורוצה לתרום בכל מקום שאפשר. ידענו שזה יהיה משחק קשה, אבל היה לנו את התמיכה של האוהדים שלנו ואת הרצון להישאר בצמרת. אני חושב שזו הייתה תוצאה הוגנת", אמר חימנס.

על האמירה של ניקו: "כולנו כאן כדי לתרום מאיפה שאנחנו נמצאים, כולנו רוצים את אותו הדבר וזה בא לידי ביטוי, היום יותר מתמיד".

מי מתעסק? זה ניקו: 2:3 משוגע לאתלטיקו!

הגדולה של אתלטיקו: "אנחנו אתלטיקו מדריד, אנחנו קבוצה שחייבת תמיד לשאוף לניצחון, תמיד לקחת סיכונים כדי להשיג ניצחון. המיקוד שלנו תמיד בהשגת הצלחה, וזה ניכר במשחקים כמו זה של היום. נתנו הכל על המגרש".

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

“מטחנת בשר”

על הניצחון: "כולם כאן מרוכזים בלתרום לקבוצה. ומי שזה לא יהיה צריך לתת הכל כדי להמשיך לשמור על הקבוצה".

על אנקדוטת היונה: "שאלתי את השופט מה קורה, הוא אמר לי שזה בגלל היונה ואמרתי 'ברצינות, עצרת את המשחק בגלל היונה?' הרמתי אותה. אני לא יודע אם צריך להיות פרוטוקול. אני מקווה שהיא לא נפגעה בצורה חמורה".

שלישי של ליגת האלופות: "הגיע הזמן לנוח. זו מטחנת בשר. אנחנו שמים את הגוף שלנו בסיכון, אנחנו הליצנים של הקרקס, ונשחק כשיגידו לנו שאנחנו צריכים לשחק".

