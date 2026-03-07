הפער 4 נק', 11 מחזורים לסיום: הצמרת בספרד

הצמרת בספרד רותחת מתמיד. המחזור ה-27 רחוק מלהיגמר, אבל שתי המוליכות כבר שיחקו ואף אחת מהן לא מעדה. אחרי שריאל מדריד ניצחה בתוספת הזמן, ברצלונה רשמה הערב (שבת) אחרי 0:1 על אתלטיק בילבאו בסן מאמס, ובעקבות כך הפער נותר דומה.

11 מחזורים נותרו עד לסיום הליגה הספרדית וכרגע בארסה מוליכה על פני ריאל בארבע נקודות. לקטלונים יש 67 נקודות אחרי 27 משחקים, לבלאנקוס 63 לאחר אותה כמות. מעבר לכך שיש 11 משחקים, נזכיר ששני הצדדים עוד צריכים להיפגש לקלאסיקו גדול, אותו בארסה תארח.

צמרת הליגה הספרדית

מקום ראשון: ברצלונה – 67 נק’ (46+)

מקום שני: ריאל מדריד – 63 נק’ (33+)

מקום שלישי: אתלטיקו מדריד – 54 נק’ (21+)

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

מה נשאר לריאל מדריד וברצלונה?

ברצלונה: סביליה (ב), ראיו וייקאנו (ב), אתלטיקו מדריד (ח), אספניול (ב), סלטה ויגו (ב), חטאפה (ח), אוססונה (ח), ריאל מדריד (ב), אלאבס (ח), בטיס (ב), ולנסיה (ח).

ריאל מדריד: אלצ’ה (ב), אתלטיקו מדריד (ב), מיורקה (ח), ג’ירונה (ב), אלאבס (ב), בטיס (ח), אספניול (ח), ברצלונה (ח), אוביידו (ב), סביליה (ח), אתלטיק בילבאו (ב).