יום ראשון, 08.03.2026 שעה 00:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

הפער 4 נק', 11 מחזורים לסיום: הצמרת בספרד

בארסה ניצחה ושמרה על היתרון במקום הראשון, תמונת מצב בלה ליגה: לקטלונים הפרש שערים עדיף, גם להם וגם לריאל יש עוד את אתלטיקו, ועוד יש קלאסיקו

|
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

הצמרת בספרד רותחת מתמיד. המחזור ה-27 רחוק מלהיגמר, אבל שתי המוליכות כבר שיחקו ואף אחת מהן לא מעדה. אחרי שריאל מדריד ניצחה בתוספת הזמן, ברצלונה רשמה הערב (שבת) אחרי 0:1 על אתלטיק בילבאו בסן מאמס, ובעקבות כך הפער נותר דומה.

11 מחזורים נותרו עד לסיום הליגה הספרדית וכרגע בארסה מוליכה על פני ריאל בארבע נקודות. לקטלונים יש 67 נקודות אחרי 27 משחקים, לבלאנקוס 63 לאחר אותה כמות. מעבר לכך שיש 11 משחקים, נזכיר ששני הצדדים עוד צריכים להיפגש לקלאסיקו גדול, אותו בארסה תארח.

צמרת הליגה הספרדית

מקום ראשון: ברצלונה – 67 נק’ (46+)
מקום שני: ריאל מדריד – 63 נק’ (33+)
מקום שלישי: אתלטיקו מדריד – 54 נק’ (21+)

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

מה נשאר לריאל מדריד וברצלונה?

ברצלונה: סביליה (ב), ראיו וייקאנו (ב), אתלטיקו מדריד (ח), אספניול (ב), סלטה ויגו (ב), חטאפה (ח), אוססונה (ח), ריאל מדריד (ב), אלאבס (ח), בטיס (ב), ולנסיה (ח).

ריאל מדריד: אלצ’ה (ב), אתלטיקו מדריד (ב), מיורקה (ח), ג’ירונה (ב), אלאבס (ב), בטיס (ח), אספניול (ח), ברצלונה (ח), אוביידו (ב), סביליה (ח), אתלטיק בילבאו (ב).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */