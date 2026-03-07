יו"ר מכבי ר"ג מגיב: יש עובדות והן חזקות מהכל

על רקע הסערה, ולאחר החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לקבל את עתירתו של יו"ר האופוזיציה בעיריית רמת גן, ליעד אילני, ולבטל את התבחין שנועד לאפשר העברת תמיכה כספית נוספת למכבי עירוני רמת גן, יו"ר המועדון חן שניידרמן פרסם הערב (שבת) פוסט ארוך ובו התייחס להתפתחויות האחרונות.

כזכור, השופט ד"ר קובי ורדי קבע כי התבחין שאישרה מועצת העיר אינו עומד בכללי הדין ולכן יבוטל, אך הורה כי מיליון השקלים שכבר הועברו לקבוצה יישארו בידיה, זאת כדי למנוע פגיעה מיידית בפעילותה. בנוסף, חויבו עיריית רמת גן וראש העיר כרמל שאמה הכהן בהוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים.

“ביה”מ הורה לא לגעת בכסף שכבר הועבר”

בפוסט נכתב: “אז הרבה שמועות מסתובבות באוויר בזמן האחרון ובעיקר ב-48 שעות האחרונות לגבי העזרה מעיריית רמת-גן למועדון שלנו והעתירה שהוגשה מנגד ע״י יו״ר האופוזיציה מר ליעד אילני. אז הגיע הזמן לעשות קצת סדר!

1. נכון, העתירה של ליעד התקבלה חלקית על ידי בית המשפט והוא הורה לבטל את התבחין ולמצוא דרכים אחרות על-מנת לעזור למכבי רמת-גן.

2. בית המשפט הורה שלא לגעת בכסף שכבר הועבר (כמיליון שקלים) ולהשאירו במכבי רמת-גן.

3. טוען ליעד שהתעקשנו שהעתירה תתקיים תוך כדי מצב חירום - עיריית ר״ג ומכבי ר״ג הסכימו לדחייה רק בתנאי שיועבר סכום כסף נוסף שהמועדון זקוק לו לימים הקרובים (שכן התבחינים של התקציב השנתי עדיין לא עברו). בית המשפט הסכים ובתנאי שאדון אילני יסכים - אך הוא סרב ולכן הדיון נשאר ביום חמישי בבוקר.

4. אני מאמין שימצא הדרך, כפי שביקש כבוד השופט ורדי, להעביר את יתרת הכסף למועדון שכן המועדון הוא נכס אדיר וחשוב לעיר ר״ג ולתושביו.

5. זה הזמן והמקום שוב להודות לכל חברי המועצה שתמכו בהעברת התבחין והכספים, לראש העירייה כרמל שאמה הכהן, סגניו, מנכ״ל העירייה, גזברית העירייה, היועצת המשפטית ולכל העוסקים במלאכה. תודה רבה, זה לא מובן מאליו! הוכחתם שאתם רואים במועדון כמוסד חינוכי עם ערך עליון וחשוב לבני נוער ברמת-גן.

חן שניידרמן, יו"ר מכבי רמת גן (גיא ביטמן, באדיבות מכבי רמת גן)

6. זה דבר אחד אדון ליעד לכתוב פוסט ולהראות כמה אתה גיבור ושניצחת (חלקית) בעתירה, זה משהו אחר להמשיך ולשקר בכל רגע, גם במועצה, גם בבית המשפט וגם בפייסבוק לגבי הנהלת מכבי רמת-גן. ביקשתי ממך שתמחק את דברי ההבל והשקרים - משלא עשית כך - תוגש נגדך תביעת דיבה נוספת.

7. כן, במידה והכסף שצריך לא יועבר במלואו אנו נצטרך למצוא פתרונות קונקרטיים ואולי העלאת המיסים השנתיים (שהם מתחת לממוצע הארצי), קיצוצים באקסטרות שאנחנו נותנים לילדי המחלקה ועוד... אבל אני סמוך ובטוח שכולנו ביחד ובהובלת ראש העיר, מר כרמל שאמה הכהן, לא ניתן לפרויקט הזה לגווע.

ולבסוף בואו נדבר על עובדות של לפני ואחרי:

1. לפני כ-6 עונות קיבלתי מועדון עם בקושי 900 ילדים במחלקת הנוער, מגן חובה ועד יב׳ - כיום יש קרוב ל-2,000 ילדים (אתה יכול להמשיך ולהגיד שזה לא נכון, אבל יש עובדות).

2. מאמנים מקצועיים נוספים שנכנסו למערכת, מנהלים מקצועיים, מאמני כושר, פיזיו, פסיכולוג ותזונה - אתם שואלים מה היה פה לפני כן? מנהל מקצועי אחד שגם איתו הצליחו לריב וכל השאר כלום, נאדה, זירו.

3. רוב קבוצות המחלקה היו בליגות המשנה, כל ילד שהגיע לכיתה ח׳ או ט׳ חיפש לברוח לאגודות אחרות מסביב - להפועל חולון, מכבי ראשל״צ, הפועל ת״א ועוד… והיום? כל הקבוצות שלנו בליגות הבכירות בוגרים, נוער, נערים א׳ וב׳, ילדים ועוד…

קבוצת הנערים ב׳ שלנו הגיעו ממש בימים אלה לחצי גמר גביע המדינה, גדלנו מ-22 קבוצות תחרותיות לכ-30+ ואת מספר הילדים שעזבו בשנים האחרונות (מאז שהגעתי) אפשר לספור על כף יד אחת ולעומת זאת שחקנים שמצטרפים למועדון הזה מכל הארץ, אילת, מודיעין, בית עריף, גני תקוה, קרית אונו, פתח תקווה ועוד….. וידינו עוד נטויה כי מחלקת הנוער של מכבי רמת-גן חוזרת להיות מעצמה.

4. והכי חשוב? יחס אישי, עבודה משותפת של אנשי המועדון עם ההורים והילדים כי אנו מאמינים בעבודת צוות. מה היה פה לפני אתם שואלים? עדיף שלא.

אז שלא תתנו לאנשים לעבוד עליכם, יש עובדות והן חזקות מהכל. אנחנו פה ואנחנו פה בכדי להישאר…. בכדי לצמוח ולהצמיח שחקנים יותר טובים, ילדים ואנשים יותר טובים ויותר מצליחים!”.