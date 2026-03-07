יום שבת, 07.03.2026 שעה 22:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

יכולה לסמן וי: טבארש ופדריניו חזרו לנתניה

הפורטוגלי עמד במילתו להמריא חזרה עם תחילת האימונים אחרי מסע ארוך. הברזילאי חבר אליו והשניים חזרו במונית מיוחדת. וגם: הפצועים ומשחק האימון

|
הריברטו טבארש (חגי מיכאלי)
הריברטו טבארש (חגי מיכאלי)

מכבי נתניה יכולה לרשום לעצמה וי גדול: שניים משלושת הזרים שנותרו מחוץ לישראל, הריברטו טבארש ופדריניו, שבו הערב (שבת) לעיר ויחברו מחר למאמן רוני לוי ולשחקני הקבוצה באימון הבוקר.

הפורטוגלי עמד במילתו כאשר לאחר שהמריא לפורטוגל, הבטיח שברגע שהקבוצה תחזור לאימונים הוא יהיה הראשון לחזור, כאשר באופן כללי, בנתניה ערכו מבצע לא קטן על מנת לדאוג שהשניים ינחתו בישראל ויצטרפו לקבוצה.

טבארש המריא מפורטוגל לאתונה ומשם בטיסה לטאבה, כאשר בסיוע מנהל הקבוצה, הוזמנה לו מונית מיוחדת לשם שחברה לפדריניו, ששהה לאורך השבוע האחרון בעקבה ומשם השניים נסעו לנתניה אליה הגיעו הערב.

רוני לוי. יקבל את טבארש ופדריניו לאימונים (חגרוני לוי. יקבל את טבארש ופדריניו לאימונים (חג'אג' רחאל)

סיפריאן היחיד שלא שב, ייערך משחק אימון נגד הרצליה

למעשה, הזר היחיד שעוד לא נחת בישראל הוא וילאן סיפריאן, שרק אתמול הגיע לצרפת ובנתניה מתכוונים לתת לו כמה ימים להתאוששות במולדתו, אך הדרישה תהיה שיחזור לישראל לקראת סוף השבוע הקרוב.

בנתניה מבינים שחזרת ליגת העל מתקרבת וכחלק מההיערכות לכך, היא צפויה לערוך ביום שני משחק מול מכבי הרצליה, שייערך באצטדיון של האחרונה. למרות הפסקת האימונים, עומר ניראון, מקסים פלקושצ'נקו וסהאר תאג'י עדיין לא כשירים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */