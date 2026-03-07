נועה סלימהוגיץ': אני אופטימית עם הצוות הזה

נבחרת הנשים של ישראל סיימה הערב (שבת) את חלון הנבחרות עם הפסד שני לבלגיה, הפעם 5:0 לאחר בליץ בדקות הפתיחה שסגר את המשחק מוקדם. היא בתחתית הבית במוקדמות המונדיאל, אך באפריל תפגוש את לוקסמבורג לצמד משחקים משמעותי במאבק על הפלייאוף.

מאמן הנבחרת, מנחם קורצקי, אמר אחרי המשחק: “בעיקר פתיחת המשחק לא עבדה, ספגנו 3 שערים ב-20 הדקות הראשונות. לא משהו שתכננו אותו, שאבנו הרבה ביטחון מחצי השני של המשחק הקודם, חשבנו לבוא באותה צורה ולצערי טעינו ב-20 הדקות הראשונות וזה הוריד לנו את הביטחון. השחקניות נתנו הכל ואני לא יכול להאשים אותן. בלגיה נבחרת נהדרת, אבל עדיין היו לנו ציפיות לחזור עם נקודות מהמשחקים האלה. מקווה שנוכל להשיג אותן במשחקים הבאים”.

לקראת המשך הדרך: ”לוקסמבורג נבחרת פחות או יותר ברמה שלנו, משחקים שיהיו קרב ישיר על המקום בפלייאוף ואני מאוד מאמין שהנבחרת הזו תבוא מוכנה יותר, תדע לנצח את המשחקים האלה ולהעמיד אותנו בעמדה להעפלה לפלייאוף”.

מנחם קורצקי (רועי כפיר)

נועה סלימהוגיץ’ סיכמה את שבוע המשחקים: “סך הכל עשינו עבודה לא רעה, אבל היום היה משחק פחות טוב שלנו, בעיקר 20 הדקות הראשונות שהוציאו לנו את הרוח מהמפרשים. בסוף הראינו אופי ונשארנו עם רגליים על הקרקע, ניסינו לעמוד כמו שצריך ולא לוותר על המשחק. בסוף קרה מה שקרה, המשחק הראשון בעיניי היה יותר טוב שלנו, אבל אני אופטימית עם הצוות הזה, עם הנבחרת, אני אופטימית למשחקים הבאים”.

איך יבואו לצמד המשחקים מול לוקסמבורג: “אני חושב שנבוא כמו תמיד, נסתכל ליריבה בלבן של העיניים. אנחנו באות עם ביטחון, יודעות מה אנחנו שוות, יודעות מה אנחנו רוצות לבוא ולקחת, וזה חד משמעית שש נקודות. אני מאמינה שנצליח לעשות את זה”.