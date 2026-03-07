יום שבת, 07.03.2026 שעה 21:30
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

קאנסלו, קסאדו וברנאל בהרכב ברצלונה לבילבאו

המגן וצמד הקשרים יפתחו ב-22:00 (חי בערוץ ONE) בשורות הקטלונים. אולמו ישלים את השלישייה המרכזית, גארסיה יפתח בצד ימין, מרטין בלם לצד קובארסי

|
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

ברצלונה ואתלטיק בילבאו ייפגשו הלילה (שבת, 22:00) בסן מאמס במסגרת המחזור ה-27 בלה ליגה. לאחר ששתי הקבוצות הודחו באמצע השבוע מחצי גמר גביע המלך, כל אחת מגיעה למשחק עם מטרות שונות בליגה: ברצלונה רוצה לשמור על המקום הראשון ועל יתרונה בפסגה, בעוד בילבאו מקווה להתקרב למקומות המובילים שמעניקים כרטיס לאירופה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין, ז’ואאו קאנסלו, מארק קסאדו, מארק ברנאל, לאמין ימאל, דני אולמו, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

הרכב אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, דני ויויאן, אמריק לאפורט, אדאמה בוירו, מיקל חאורגיסאר, אלחנדרו רגו, איניאקי וויליאמס, סלטון סאנצ’ס, אלכס ברנגר ואונאי גומס.

ברצלונה מגיעה לאחר שהייתה קרובה לקאמבק מול אתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך, אך לא הצליחה למחוק פיגור 4:0 מהמשחק הראשון. למרות ההדחה, הקבוצה של האנזי פליק מגיעה למשחק כשהיא מוליכה את הטבלה בפער של 4 נקודות מעל ריאל מדריד, ולאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות בהפרש שערים כולל של 1:10.

בילבאו מצדה מגיעה לאחר הפסד לריאל סוסיאדד בחצי גמר גביע המלך, מה שמשאיר את הליגה כיעד המרכזי שלה להמשך העונה. הקבוצה של ארנסטו ואלוורדה פתחה את המחזור במרחק 5 נקודות מהמקום השישי, אך היא נמצאת ברצף של 5 משחקי ליגה ללא הפסד (3 ניצחונות ו-2 תיקו).

במפגשים הישירים ברצלונה שלטה לחלוטין העונה, עם ניצחונות 0:5 ו-0:4 על בילבאו, כחלק מרצף של 5 ניצחונות מולה, כולל 4 משחקים רצופים ללא ספיגה. בילבאו ניצחה רק פעמיים ב-19 משחקי הבית האחרונים מול ברצלונה בליגה. מבחינת נתונים, בילבאו ביצעה 363 עבירות העונה, נתון שרק 4 קבוצות בליגה עקפו.

