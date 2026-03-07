לא רק ב"ש: שתי הגדולות שבעקבות רוטמן

איתי רוטמן הפך העונה לאחד הבלמים הטובים בליגת העל, כאשר הוא אחד השחקנים הבולטים בסגל של עומר פרץ, שקרוב להעפלה מרשימה לפלייאוף העליון.

לאחר שפרסמנו כבר על התעניינותה של הפועל ב״ש, כעת ל-ONE נודע כי הוא צפוי להיות אחד המלפפונים החמים של הקיץ, כאשר העניין בו גובר. מלבד הקבוצה של רן קוז׳וק, שכרגע נראית יותר קרובה להחתימו, גם בית”ר ירושלים והפועל ת”א מגלות בבלם, שמסיים את חוזהו בקיץ, עניין.

רוטמן בן ה-23, שהחל את דרכו בסקציה נס ציונה בה גדל, בולט בעונת הבכורה המלאה שלו בליגת העל כאשר קבוצתו הנוכחית, הציעה לו כבר חוזה משודרג בקיץ ובשלב מאוחר יותר העונה, אך ההערכה היא שלא ימשיך במדיה.

הוא מוביל את הליגה בדקות משחק (2160) ומדורג במקום השני מבחינת מסירות מדויקות (1372) כאשר רק לפני שנתיים, עוד ירד לליגה א׳ עם הקבוצה בה גדל.

קוסטה הזר היחיד שעדיין לא נמצא בישראל

בינתיים, המלאבסים ימשיכו מחר באימונים, כאשר אלכס מוסונדה וצ׳אפיוקה סונגה, ישובו מחר מאילת ויצטרפו לאימוני הקבוצה לאחר מכן.

מארק קוסטה, הוא הזר היחידי שלא נמצא בישראל ובמועדון מנסים למצוא לו טיסה מהונגריה כדי שינחת בישראל עד יום רביעי. פ״ת צפויה לערוך משחק אימון מול הפועל ראשל״צ ביום שני.