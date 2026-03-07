5 חילופים, 0 דקות לגלוך: אייאקס שוב לא ניצחה

סיבה לדאגה עבור אוסקר גלוך? היו משחקים בהם הוא פתח בהרכב והוחלף, היו כאלו שהוא השלים 90 דקות והיו גם כאלו שהוא פתח על הספסל ונכנס באמצע, אבל לא הרבה קרה מה שקרה היום (שבת). הישראלי לא פתח בהרכב אייאקס וגם לא נכנס לשחק בכלל, כאשר הקבוצה שלו הפסידה 3:1 נגד כרונינגן.

יתרה מכך, המאמן של אייאקס אף החליט לבצע את כל חמשת החילופים שלו ואפילו שקבוצתו הייתה בפיגור לאורך רוב שלבי המשחק, הוא עדיין לא ראה לנכון לשתף את גלוך. אגב, זו הייתה מעידה שלישית ברצף של המועדון מאמסטרדם בליגה, אבל הפסד ראשון מאז אמצע ינואר.

תום ואן ברגן כבש ראשון למנצחת כבר אחרי שש דקות, ואז בדקה ה-30 דייבי קלאסן השיג שוויון, שהיה זמני בלבד. בדקה ה-65 אוסקר כבש, אבל כאמור לא שלנו, אלא זוואדה, עבור כרונינגן. אותו זוואדה השלים צמד וחתם את תוצאת המשחק בדקה ה-72.