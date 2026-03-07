יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:42
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
431710-203822הפועל אילת
401700-199322מכבי רחובות
391724-193522עירוני נהריה
361737-179322הפועל חיפה
351855-202022מכבי אשדוד
321774-183022א.ס. רמה"ש
321687-168420אליצור אשקלון
311752-171821מ.כ. עוטף דרום
311988-194422הפועל מגדל העמק
301823-175322מכבי פ"ת
301876-179322אליצור יבנה
281823-174722מכבי חיפה
281787-166120אליצור שומרון
271878-171721מכבי קריית גת
242005-175822מ.ס צפת
241811-154620מכבי מעלה אדומים

בצל המלחמה - אזעקה במהלך אימון הפועל חיפה

האדומים מהכרמל חזרו לאימונים על הפרקט במהלך סוף השבוע בסגל חלקי, כאשר השחקנים הזרים נשארו בארץ, ובמהלך האימון ירדו למרחב המוגן בתוך רוממה

|
השחקנים והצוות של הפועל חיפה במרחב המוגן במהלך האימון. (קרדיט: מדיה הפועל חיפה)
השחקנים והצוות של הפועל חיפה במרחב המוגן במהלך האימון. (קרדיט: מדיה הפועל חיפה)

בצל המלחמה - חוזרים לשגרה. הפועל  חיפה חזרה אמש (יום שישי) לאימונים באופן הדרגתי. לראשונה מאז פרוץ המלחמה והמשחק הביתי בשבוע שעבר נגד הפועל אילת, חזרה הקבוצה  לאימונים ברוממה.

לאימון הקבוצה הגיעו השחקנים הזרים ווסלי האריס ואקסבייר ג׳ונסון, שבחרו להישאר בארץ על אף המצב הביטחוני. מהאימון אתמול נעדרו מספר שחקנים שיצאו לחופשה בחו״ל עוד לפני פרוץ המלחמה ועדיין לא הצליחו לחזור לארץ, והם כמובן יגיעו במהלך השבוע הבא ויצטרפו לקבוצה. מדובר בדניאל רוזנבאום, שנחת היום מפריז, רותם לוינשטיין, שחוזר היום מברלין ויצטרף מחר לאימונים ועידו רומי, הנמצא בבוקרשט ויחזור ביום שני. 

במהלך האימון אתמול נשמעה אזעקה והשחקנים ירדו למרחב המוגן בתוך רוממה ולאחריו חזרו להתאמן. הפועל חיפה נמצאת כרגע במקום הרביעי בליגה הלאומית בכדורסל עם 16 ניצחונות ושישה הפסדים. בתום העונה הסדירה המדורגת ראשונה תעלה אוטומטית ומקומות 2-9 יתמודדו בפלייאוף על הכרטיס הנוסף המוביל לליגת העל. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגן מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */