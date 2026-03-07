בצל המלחמה - אזעקה במהלך אימון הפועל חיפה

בצל המלחמה - חוזרים לשגרה. הפועל חיפה חזרה אמש (יום שישי) לאימונים באופן הדרגתי. לראשונה מאז פרוץ המלחמה והמשחק הביתי בשבוע שעבר נגד הפועל אילת, חזרה הקבוצה לאימונים ברוממה.

לאימון הקבוצה הגיעו השחקנים הזרים ווסלי האריס ואקסבייר ג׳ונסון, שבחרו להישאר בארץ על אף המצב הביטחוני. מהאימון אתמול נעדרו מספר שחקנים שיצאו לחופשה בחו״ל עוד לפני פרוץ המלחמה ועדיין לא הצליחו לחזור לארץ, והם כמובן יגיעו במהלך השבוע הבא ויצטרפו לקבוצה. מדובר בדניאל רוזנבאום, שנחת היום מפריז, רותם לוינשטיין, שחוזר היום מברלין ויצטרף מחר לאימונים ועידו רומי, הנמצא בבוקרשט ויחזור ביום שני.

במהלך האימון אתמול נשמעה אזעקה והשחקנים ירדו למרחב המוגן בתוך רוממה ולאחריו חזרו להתאמן. הפועל חיפה נמצאת כרגע במקום הרביעי בליגה הלאומית בכדורסל עם 16 ניצחונות ושישה הפסדים. בתום העונה הסדירה המדורגת ראשונה תעלה אוטומטית ומקומות 2-9 יתמודדו בפלייאוף על הכרטיס הנוסף המוביל לליגת העל.