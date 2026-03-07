יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מזל גדול: טיל נפל 300 מטרים מביתו של דובר ק״ש

על רקע הירי המאסיבי לישראל, ביתו של פרג׳ סבל מהדף. הקבוצה הצפונית תפתח את אימוניה עם שני זרים, מוסה קיבל עוד מספר ימים. וגם: הדרום אמריקאים

|
שחקני עירוני ק
שחקני עירוני ק"ש (חג'אג' רחאל)

עירוני קריית שמונה תחל מחר (ראשון) את אימוניה מחר בבוקר בבית הנבחרות בשפיים, כאשר אם מישהו רצה לקבל עדות נוספת כמה קריטי המעבר למרכז, הוא קיבל אותו היום.

אחת ההפגזות של ארגון הטרור חיזבאללה, נפלה פחות מ-300 מטרים מביתו של הדובר ומנהל הקבוצה, עדי פרג׳, שביתו הרגיש הדף גדול.

בינתיים, שני זרים יגיעו מחר לאימון: נמניה ליוביסבלייביץ, שנותר בישראל עקב לידת ביתו ויאו אקה שגם נשאר בישראל.

עלי מוסה, ששהה בשארם א-שייח, המריא בימים האחרונים למולדתו ניגריה ובמועדון נענו לבקשתו ואפשרו לו לשוב רק לקראת סוף השבוע.

הקבוצה מחפשת טיסה לשחקניה הדרום אמריקאים שנמצאים בספרד

ומה בנוגע לשלישיית הדרום אמריקאים? כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ׳קו ואדריאן אוגריסה, נמצאים ביחד בספרד, כאשר השלושה הביעו הסכמה לחזור בצל המצב ובמועדון מחפשים עבורם טיסה לאמצע השבוע. 






