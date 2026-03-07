מזל גדול: טיל נפל 300 מטרים מביתו של דובר ק״ש

עירוני קריית שמונה תחל מחר (ראשון) את אימוניה מחר בבוקר בבית הנבחרות בשפיים, כאשר אם מישהו רצה לקבל עדות נוספת כמה קריטי המעבר למרכז, הוא קיבל אותו היום.

אחת ההפגזות של ארגון הטרור חיזבאללה, נפלה פחות מ-300 מטרים מביתו של הדובר ומנהל הקבוצה, עדי פרג׳, שביתו הרגיש הדף גדול.

בינתיים, שני זרים יגיעו מחר לאימון: נמניה ליוביסבלייביץ, שנותר בישראל עקב לידת ביתו ויאו אקה שגם נשאר בישראל.

עלי מוסה, ששהה בשארם א-שייח, המריא בימים האחרונים למולדתו ניגריה ובמועדון נענו לבקשתו ואפשרו לו לשוב רק לקראת סוף השבוע.

הקבוצה מחפשת טיסה לשחקניה הדרום אמריקאים שנמצאים בספרד

ומה בנוגע לשלישיית הדרום אמריקאים? כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ׳קו ואדריאן אוגריסה, נמצאים ביחד בספרד, כאשר השלושה הביעו הסכמה לחזור בצל המצב ובמועדון מחפשים עבורם טיסה לאמצע השבוע.