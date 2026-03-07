יום שבת, 07.03.2026 שעה 17:47
ספורט אחר  >> ג'ודו

פרימו ושריר יתמודדו על הארד בגרנד פרי אוסטריה

יזכו מדליה בזמן המלחמה? שתי הג'ודאיות הישראליות יתמודדו הערב על מדליית הארד במשקל של עד 63 ק״ג במסגרת התחרות שמתקיימת בימים אלה באוסטריה

|
כרם פרימו (חגי מיכאלי)
כרם פרימו (חגי מיכאלי)

יזכו מדליה בזמן המלחמה? כרם פרימו וגילי שריר יתמודדו הערב (שבת) על מדליית הארד במשקל של עד 63 ק״ג בגרנד פרי אוסטריה בג’ודו, תחרות שהן יצאו אליה בזמן שרבים שוהים במקלטים בישראל בגלל המבצע שאגת הארי באיראן.

כרם פרימו בת ה-20 פתחה את התחרות עם ניצחון משכנע על מרגרידה בראס הפורטוגלית, ניצחה גם את קאיה קייזר הסלובנית ביוקו, אך הפסידה ברבע הגמר ללאורה ואסקס פרננדס הספרדייה בניקוד של יוקו, נשרה לבית הניחומים וניצחה את יואנה מאנובה מבולגריה כך שעלתה לקרב על המקום השלישי בפודיום מול שרה באואר מגרמניה.

גילי שריר (רדאד גגילי שריר (רדאד ג'בארה)

המשוכה האחרונה – לאורה ואסקס-פרננדס מספרד

בנוסף, גילי שריר ניצחה את בריגיטה וארגה מהונגריה בתחילת יום הקרבות שלה, אך הפסידה לשרה באואר הגרמניה ברבע הגמר.

בבית הניחומים הייתה צריכה ניצחון כדי להעפיל לקרב על מדליית הארד וזה מה שהג׳ודאית עשתה כאשר גברה על סוויאטקו הקרואטית. בקרב על המדליה תתמודד מול לאורה ואסקס-פרננדס מספרד.

