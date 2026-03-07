יום שבת, 07.03.2026 שעה 17:47
כדורגל עולמי

"הפיינליסימה יכול לקרות": אופטימיות אצל קטאר

במדינה מאמנים שאחרי שאיראן הודיעה שתפסיק בשלב הזה הפצצות במדינות השכנות, לאמין ימאל נגד מסי יקרה כרגיל. בינתיים: השמיים נפתחו, והכדורגל חוזר

|
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

לאחר ימים מתוחים במיוחד בקטאר, במהלכם התמודדו הכוחות המזוינים של המדינה עם יירוטים חוזרים של טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן, מסתמנת קרן אור ראשונה בקצה המנהרה. במקביל לרגיעה היחסית, בקטאר כבר מתחילים להביט קדימה – אל משחק הפיינליסימה שצפוי להיערך בדוחא בעוד כשלושה שבועות.

איראן הודיעה כי תשהה בשלב זה את מתקפות ההפצצה נגד מדינות שכנות, אם כי הדגישה כי תשמור לעצמה את הזכות להגיב במקרה של תקיפה משטחן. ההודעה התקבלה בתגובות חיוביות בקטאר והעלתה תקווה לחזרה הדרגתית לשגרה.

הבוקר נפתח מחדש המרחב האווירי באופן חלקי, תחילה לטיסות השבה מיוחדות. מטוס ראשון המריא מדוחא למדריד, הראשון שעוזב את המדינה מאז פרוץ ההסלמה באזור. על המטוס היו בין היתר שחקני הכדורגל חוסלו וחאבי מרטינס יחד עם בני משפחותיהם, אשתו של ראול דה תומאס ובתם בת שלושת החודשים, שנותרו תקועים במדינה, וכן אשתו של פאבלו סאנז, שנזקקה לטיפול רפואי בסביליה.

חוסלו (רויטרס)חוסלו (רויטרס)

מי שלקח חלק משמעותי בתיאום ובסיוע היה שגריר ספרד בקטאר, אלברו רניידו, שפעל בימים האחרונים כדי לסייע לאזרחים הספרדים לצאת מהמדינה. במקביל, גורמים באזור מעריכים כי כבר בקרוב ייתכן שהמרחב האווירי ייפתח גם לשאר הטיסות המסחריות, בדומה לתהליך ההדרגתי שמתרחש במדינות שכנות כמו איחוד האמירויות.

הכדורגל חוזר

התפתחות נוספת שמגבירה את האופטימיות לגבי קיום הפיינליסימה בדוחא היא חזרת הפעילות הספורטיבית. התאחדות הכדורגל המקומית הודיעה כי החל מיום חמישי הקרוב יחודשו התחרויות במדינה, לאחר שהושעו ללא הגבלת זמן בעקבות התקיפה האמריקאית באיראן והתגובות האזוריות שבאו בעקבותיה.

בקטאר מקווים כי החזרה למגרשים ולשגרה הספורטיבית תהיה סימן נוסף לכך שהאירוע הגדול, משחק הפיינליסימה, יוכל להתקיים כמתוכנן בעוד פחות משלושה שבועות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */