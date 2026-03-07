"האנטישמיות בארה"ב עלתה, אך יש דגלי ישראל"

הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, משקיף על הנעשה במלחמה מול איראן ממקום מגוריו בארה"ב ויש לו חוות דעת מעניינת מאוד על המצב כאן: "מדאיג אותי מאוד שהאנטישמיות עלתה לשיא חדש, המפלגה הדמוקרטית שהייתה פעם מורכבת מרוב יהודי, שהיה עמוד התווך שלה, הפכה להיות אנטי ישראלית וזאת עלולה להיות בעיה עתידית כי דונלד טראמפ כבר לא יוכל לרוץ לקדנציה נוספת”.

“בנוסף, יש בארה"ב מי שחושב ומאשים את ישראל בכך שגררה את ארה"ב למלחמה. מצד אחד יש אנטישמיות, ומצד שני דווקא ברחובות אני רואה נוכחות גדולה יותר של דגלי ישראל ברחובות ובבתים. אני לא מומחה לענייני מלחמה אבל לדעתי לא ניתן יהיה להוריד את השלטון באיראן".

“עשינו את החיזוקים ככל שניתן כדי להישאר בליגה”

על מצב קבוצתו שערב עצירת הליגה הייתה במומנטום חיובי אמר: "יצאנו בתיקו בטדי ובב"ש מול קבוצות חזקות מאוד, ניצחנו את הפועל פ"ת בביתה והפסדנו מול אשדוד שדווקא היא הייתה בטבלה מתחתינו”.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

“אנחנו רק 4 נקודות מהקו האדום ואני מקווה מאד שהפגרה לא עצרה לנו את המומנטום. יש לנו יריבות קשות מאוד ונותרו לנו 9 מחזורים עד לסיום, לכן נצטרך להמשיך ולנצח כולל במשחק מול מכבי ת"א. אני שמח שהקהל מרוצה מהשינוי שחל בקבוצה ברגע שהתחזקנו הגיעו תוצאות טובות יותר. יש לנו שחקנים זרים וישראלים איכותיים".

על השאלה אם הוא לא היה מודיע בתחילת העונה על כך שהוא לוקח צעד וחצי אחורה וחושב על מכירה הדברים היו נראים אחרת אמר: “אי אפשר לדעת מה היה קורה, ואם היינו מצליחים או לא להביא את אותם שחקנים. דבר אחד אני אומר – ברגע שנקלענו למצב בתחתית החלטתי שהקבוצה לא תרד ולכן גם עשינו את החיזוקים ככל שניתן בתקווה לעמוד במשימה”.