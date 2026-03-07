חריג: נחשף השכר השנתי של ניקו פאס בקומו

בארץ המגף יש קבוצה אחת שגדולה על כל השאר, וקוראים לה אינטר. חניכיו של כריסטיאן קיבו מוליכים בגאון את הסרייה א’ ונראה שהם הולכים להחזיר לעצמם את התואר היוקרתי בסוף העונה. לעומת זאת, נדמה שתואר השחקן המצטיין של העונה עשוי לקבל שחקן אשר נמצא בקבוצה שלא נמצאת אפילו בטופ 4.

ניקו פאס, הספרדי-ארגנטינאי של קומו, הוא ללא ספק השחקן הכי חשוב של ססק פאברגאס. הקשר ההתקפי מעורב העונה בלא פחות מ-15 שערים (שלישי בליגה) שמהווים יותר משליש משערי קבוצתו בליגה האיטלקית. קומו מדורגת כעת במקום החמישי במרחק שלוש נקודות בלבד ממקום המוביל לליגת האלופות בעונה הבאה, ובמפעל הגביע הקבוצה הגיעה לשלב ארבע האחרונות ונאבקת על כרטיס למשחק הגמר נגד אינטר.

בשל המספרים האדירים של הקשר, אין ספק שהשכר שהוא מרוויח לא תואם בשום צורה את תפוקתו. באיטליה פרסמו היום (שבת) כי הארגנטינאי מרוויח שכר שעומד על 600-980 אלף אירו לעונה. לשם דוגמא, דושאן ולאחוביץ’, שמעורב העונה בליגה בארבעה שערים בלבד, מרוויח לא פחות מ-22 מיליון אירו לשנה.

דושאן ולאחוביץ', עלות גבוה ותפוקה הרבה יותר נמוכה (IMAGO)

כמה השכר של ניקו פאס חריג ביחס לכוכבי הליגה?

פאולו דיבאלה, שתרם עד כה רק שני שערים ושני בישולים במדי רומא, מרוויח פי 12 שניקו פאס. שחקנים נוספים שמרוויחים פי כמה מהקשר הם ניקולו בארלה והקאן צ'להאנולו מאינטר, למרות שלשניהם ביחד יש את אותה מעורבות (תשעה שערים ושישה בישולים) של שחקן קומו.

אין ספק שבעונה הבאה שחקן קומו עשוי להרוויח הרבה יותר מהשכר שלו השנה, בין אם יחזור לריאל מדריד הוא ייצא בהשאלה לקומו או קבוצה אחרת. יחד עם זאת, אין ספק שהקבוצה הקטנה מאיטליה עשתה את עסקת חייה, גם במחיר השחקן וגם בעלות השנתית שלו.