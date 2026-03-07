יום שבת, 07.03.2026 שעה 17:30
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5629-4328נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3539-3127אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3036-2927קליארי13
3049-2828טורינו14
2739-3227גנואה15
2442-3027פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

חריג: נחשף השכר השנתי של ניקו פאס בקומו

שווה הרבה יותר: באיטליה פרסמו את החוזה של אחד משחקני העונה באיטליה. ההשוואה לשאר כוכבי הליגה והיחס המפתיע לעומת תרומתו של המושאל מריאל מדריד

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

בארץ המגף יש קבוצה אחת שגדולה על כל השאר, וקוראים לה אינטר. חניכיו של כריסטיאן קיבו מוליכים בגאון את הסרייה א’ ונראה שהם הולכים להחזיר לעצמם את התואר היוקרתי בסוף העונה. לעומת זאת, נדמה שתואר השחקן המצטיין של העונה עשוי לקבל שחקן אשר נמצא בקבוצה שלא נמצאת אפילו בטופ 4.

ניקו פאס, הספרדי-ארגנטינאי של קומו, הוא ללא ספק השחקן הכי חשוב של ססק פאברגאס. הקשר ההתקפי מעורב העונה בלא פחות מ-15 שערים (שלישי בליגה) שמהווים יותר משליש משערי קבוצתו בליגה האיטלקית. קומו מדורגת כעת במקום החמישי במרחק שלוש נקודות בלבד ממקום המוביל לליגת האלופות בעונה הבאה, ובמפעל הגביע הקבוצה הגיעה לשלב ארבע האחרונות ונאבקת על כרטיס למשחק הגמר נגד אינטר.

בשל המספרים האדירים של הקשר, אין ספק שהשכר שהוא מרוויח לא תואם בשום צורה את תפוקתו. באיטליה פרסמו היום (שבת) כי הארגנטינאי מרוויח שכר שעומד על 600-980 אלף אירו לעונה. לשם דוגמא, דושאן ולאחוביץ’, שמעורב העונה בליגה בארבעה שערים בלבד, מרוויח לא פחות מ-22 מיליון אירו לשנה.

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ', עלות גבוה ותפוקה הרבה יותר נמוכה (IMAGO)

כמה השכר של ניקו פאס חריג ביחס לכוכבי הליגה?

פאולו דיבאלה, שתרם עד כה רק שני שערים ושני בישולים במדי רומא, מרוויח פי 12 שניקו פאס. שחקנים נוספים שמרוויחים פי כמה מהקשר הם ניקולו בארלה והקאן צ'להאנולו מאינטר, למרות שלשניהם ביחד יש את אותה מעורבות (תשעה שערים ושישה בישולים) של שחקן קומו.

אין ספק שבעונה הבאה שחקן קומו עשוי להרוויח הרבה יותר מהשכר שלו השנה, בין אם יחזור לריאל מדריד הוא ייצא בהשאלה לקומו או קבוצה אחרת. יחד עם זאת, אין ספק שהקבוצה הקטנה מאיטליה עשתה את עסקת חייה, גם במחיר השחקן וגם בעלות השנתית שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */