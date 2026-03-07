יום שבת, 07.03.2026 שעה 17:31
76%2287-239829פנרבחצ'ה1
67%2578-273130ולנסיה2
66%2466-263129אולימפיאקוס3
63%2485-262630ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
57%2536-269530ז'לגיריס6
57%2564-261430הכוכב האדום7
57%2548-257930ברצלונה8
53%2590-270330מונאקו9
53%2530-256430פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
50%2587-256230אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
43%2516-241930באיירן מינכן14
43%2536-244630וירטוס בולוניה15
38%2654-260329פאריס16
31%2547-232029פרטיזן בלגרד17
30%2773-260530באסקוניה18
30%2549-243230אנדולו אפס19
27%2607-238930ליון וילרבאן20

במשחקו ה-7 ביורוליג: אנגולה נבחר לשחקן המחזור

אקס הפועל ת"א המשיך לפרוח מאז שהצטרף לליגה הבכירה באירופה ולווילרבאן והוא אף נבחר למצטיין המחזור ה-30. רשם 26 נק' ו-4 ריב' בניצחון על אנדולו

בראיין אנגולה (IMAGO)
בראיין אנגולה קיבל את הזדמנות חייו כאשר המצב הקשה של וילרבאן גרם לה לפעול מבחינת רכש באמצע העונה, והגארד הקולומביאני לקח את ההזדמנות בשתי ידיים. השיא הגיע אתמול (שישי) כאשר הוא כיכב בגדול בניצחון של קבוצתו 88:91 על אנדולו אפס.

אקס הפועל תל אביב רשם לא פחות מ-26 נקודות לצד ארבעה ריבאונדים ושני אסיסטים, כשבסך הכל רשם מדד של 28. כל זאת יש לציין במשחקו השביעי בלבד אי פעם במסגרת היורוליג, וכשהוא בכללי מספק הופעות טובות מאז שהגיע לצרפתים.

ההופעה הזו נגד אנדולו אפס, שהובילה כאמור לניצחון של וילרבאן, סידרה לברייאן אנגולה את תואר מצטיין המחזור ה-30 ביורוליג. משחק לפני כן, אנגולה 15 נקודות נגד דובאי, ויש לו גם משחק של 23 נקודות לפני כמה מחזורים נגד מילאנו, ועוד משחק של 15 נק’ נגד בולוניה.

