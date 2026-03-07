ארסנל עלתה שלב בגביע עם 1:2 על מנספילד

לאחר שליברפול הדיחה את וולבס, משחקי הסיבוב החמישי בגביע האנגלי המשיכו היום (שבת) כשארסנל שפתחה את היום לא הרשימה, אך העפילה עם 1:2 מול מנספילד.

מנספילד – ארסנל 2:1

התותחנים עלו בהרכב משני וציפו לחיים קלים מול הקבוצה מהמקום ה-16 בליגה השלישית, אך זה לא היה פשוט. שער יתרון של נוני מדואקה בדקה ה-41 נתן רוגע, ובדקה ה-50 היה זה וויל אוואנס שנתן רגע של אושר למארחת.

למרות זאת, אברצ’י אזה שעלה מהספסל בדקה ה-62 כבש ארבע דקות לאחר מכן, וזה הספיק לניצחון 1:2 בסיום והעפלה לרבע הגמר. שני ציוני דרך שנרשמו היו של מקס דאומן בן ה-16 שהפך לצעיר ביותר שפותח בארסנל במסגרת הגביע האנגלי, ומאריל סלמון, בן 16 גם כן, שערך בכורה ב-11 של הבוגרים.