יום שבת, 07.03.2026 שעה 17:30
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

ארסנל עלתה שלב בגביע עם 1:2 על מנספילד

התותחנים לא הרשימו מול הקבוצה מהליגה השלישית, אך שערים של מדואקה ואזה הספיקו למרות שוויון זמני של אוואנס. דאומן שבר שיא, בכורה ב-11 לסלמון

|
שחקני ארסנל חוגגים עם נוני מדואקה (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים עם נוני מדואקה (IMAGO)

לאחר שליברפול הדיחה את וולבס, משחקי הסיבוב החמישי בגביע האנגלי המשיכו היום (שבת) כשארסנל שפתחה את היום לא הרשימה, אך העפילה עם 1:2 מול מנספילד.

מנספילד – ארסנל 2:1

התותחנים עלו בהרכב משני וציפו לחיים קלים מול הקבוצה מהמקום ה-16 בליגה השלישית, אך זה לא היה פשוט. שער יתרון של נוני מדואקה בדקה ה-41 נתן רוגע, ובדקה ה-50 היה זה וויל אוואנס שנתן רגע של אושר למארחת.

למרות זאת, אברצ’י אזה שעלה מהספסל בדקה ה-62 כבש ארבע דקות לאחר מכן, וזה הספיק לניצחון 1:2 בסיום והעפלה לרבע הגמר. שני ציוני דרך שנרשמו היו של מקס דאומן בן ה-16 שהפך לצעיר ביותר שפותח בארסנל במסגרת הגביע האנגלי, ומאריל סלמון, בן 16 גם כן, שערך בכורה ב-11 של הבוגרים.

