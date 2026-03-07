יום שבת, 07.03.2026 שעה 15:46
יורוליג 25-26
76%2287-239829פנרבחצ'ה1
67%2578-273130ולנסיה2
66%2466-263129אולימפיאקוס3
63%2485-262630ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
57%2536-269530ז'לגיריס6
57%2564-261430הכוכב האדום7
57%2548-257930ברצלונה8
53%2590-270330מונאקו9
53%2530-256430פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
50%2587-256230אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
43%2516-241930באיירן מינכן14
43%2536-244630וירטוס בולוניה15
38%2654-260329פאריס16
31%2547-232029פרטיזן בלגרד17
30%2773-260530באסקוניה18
30%2549-243230אנדולו אפס19
27%2607-238930ליון וילרבאן20

סנטוס: לגור בישראל זה מדהים. הים, האוכל, הכל

שחקן מכבי ת"א הגיע למשחק של באיירן נגד הכוכב והתראיין לתקשורת הסרבית: "יהיה לנו קשה לא לשחק בבית, האוהדים עזרו לנו המון. הקבוצה עובדת טוב"

|
מרסיו סנטוס (רועי כפיר)
מרסיו סנטוס (רועי כפיר)

הבלגרד ארנה היה מלא עד אפס מקום במשחק היורוליג בין הכוכב האדום בלגרד לבאיירן מינכן במסגרת המחזור ה-30. ביציעים נצפו גם כמה אורחים מיוחדים בדמות שחקני מכבי תל אביב לוני ווקר, מרסיו סנטוס ו-וויל ריימן, שישבו מאחורי הסל.

סנטוס שיתף בתחושותיו לאחר המשחק ואמר לאתר ‘מרידיאן’ הסרבי: “זה היה משחק מצוין עם קצב גבוה והרבה אנרגיה. הייתה הגנה חזקה והרבה מגע פיזי. קצת הופתעתי מהתוצאה, אבל במשחקים כאלה הכול 50-50. תמיד קשה לשחק בסרביה, לא משנה מי היריבה”.

לסנטר הברזילאי הייתה גם סיבה אישית להגיע לאולם. חברו הטוב, רכז הכוכב האדום בלגרד, יאגו דוס סנטוס: “יאגו הוא חבר טוב מאוד שלי. שיחקנו יחד בנבחרת וגם אחד נגד השני. הוא כמו אח בשבילי”, סיפר.

עודד קטש מעביר אימון לזרים של הליגה

סנטוס: “לגור בישראל זה מדהים”

כזכור, מכבי תל אביב מארחת את משחקי הבית שלה ביורוליג בבלגרד להמשך העונה בשל המצב הביטחוני בישראל. הצהובים חזרו לבירה הסרבית, לאחר שכבר השתמשו בה כבית זמני גם בעבר ובתחילת העונה.

“הקבוצה עובדת טוב, כבר חודשיים כולם מאוד מרוכזים. אנחנו נותנים את המקסימום בכל יום כדי להשתפר ולסיים את העונה בצורה הטובה ביותר”, שיתף סנטוס.

על ישראל: “יהיה קשה עכשיו לא להיות בבית, האוהדים עזרו לנו המון. לגור בישראל זה מדהים. הים, האוכל, האוהדים, כל אלו מאוד עזרו לנו. כעת נראה איך הדברים יעבדו כשחזרנו לסרביה”.

