הסיכוי של עידן נחמיאס להיכנס לספרי ההיסטוריה

שלטון כמעט חסר תקדים בכדורגל האירופי עשוי להסתיים העונה: אלופת בולגריה ב-14 השנים האחרונות, לודוגורץ, נמצאת בסכנה ממשית לאבד את התואר. הקבוצה שבה משחק עידן נחמיאס מפגרת ב-9 נקודות אחרי לבסקי סופיה כשנותרו עוד 12 מחזורים לסיום (כולל הפלייאוף העליון), זאת אחרי ה-0:1 של לודוגורץ במשחק העונה ביום חמישי.

היסטורית, השליטה של לודוגורץ בכדורגל הבולגרי הפכה אותה לאחת הקבוצות הדומיננטיות בעולם. מאז שעלתה לליגה הבכירה ב-2011 היא זכתה באליפות בכל עונה, רצף של 14 תארים - שיא למועדון מקצועני בכדורגל הגברים. למעשה, הקבוצה רחוקה רק אליפות אחת מהשיא העולמי בכל הזמנים, ששייך למועדון טפאה מ-ונואטו האוקיאנית, שזכה ב-15 אליפויות רצופות.

האליפות ב-2025 כבר הציבה את לודוגורץ לצד כמה מהמועדונים הדומיננטיים ביותר באירופה, כשהיא משתווה לרצפים היסטוריים של סקונטו מלטביה ושל לינקולן רד אימפס מגיברלטר. בכך היא גם עקפה רצפים מפורסמים של רוזנבורג מנורבגיה ושל באטה בוריסוב מבלארוס.

שחקני לודוגורץ (רויטרס)

עלייתה של לודוגורץ

המועדון מגיע מהעיר הקטנה רזגראד, שמונה פחות מ-34 אלף תושבים בלבד - רחוק מאוד מהמרכזים הגדולים של הכדורגל הבולגרי. במשך עשורים שלטו בכדורגל המקומי קבוצות מהבירה סופיה, בעיקר צסק”א ולבסקי, שזכו יחד בעשרות אליפויות. העלייה של לודוגורץ לצמרת שינתה לחלוטין את מאזן הכוחות במדינה.

המהפכה החלה לאחר רכישת המועדון על ידי המיליארדר קיליל דומושצ’ייב, שהשקיע סכומי כסף גדולים בתשתיות, אצטדיון חדש ומתחם אימונים מודרני. המועדון יציב כלכלית ואף נהנה מהכנסות אירופיות משמעותיות, בעיקר לאחר הופעות בשלב הבתים של ליגת האלופות בשנים האחרונות והשתתפויות קבועות במפעלים האירופיים.

עם זאת, דווקא העונה ייתכן שההגמוניה עומדת בפני סיום. פציעות רבות וחוסר יציבות פגעו בקבוצה, בעוד לבסקי סופיה מציגה עונה מצוינת. אם לודוגורץ אכן תאבד את התואר, היא תפספס הזדמנות היסטורית לשבור את השיא העולמי עם אליפות 15 ברציפות, אך במועדון מאמינים שהשליטה שלהם בכדורגל הבולגרי עוד רחוקה מסיום.