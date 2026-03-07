יום שבת, 07.03.2026 שעה 15:32
ספורט אחר  >> טניס

היורש של רודיק? ציון דרך מרשים ללרנר טיין

האמריקאי בן ה-20 גבר על וולטון, הפך לצעיר ביותר מאז 2002 שמשיג 50 ניצחונות בטור והבטיח דרבי לוהט מול בן שלטון בסיבוב השלישי באינדיאן וולס

|
אדם וולטון בפעולה (רויטרס)
אדם וולטון בפעולה (רויטרס)

עולם הטניס האמריקאי מחכה כבר למעלה משני עשורים ליורש האמיתי, ונראה כי התקוות החדשות מתרכזות סביב שם אחד חם במיוחד: לרנר טיין. הטניסאי בן ה-20 רשם הלילה הישג היסטורי באינדיאן וולס, כאשר גבר בסיבוב השני על אדם וולטון האוסטרלי בשתי מערכות צמודות שהוכרעו בשוברי שוויון, 6:7(3), 6:7(8).

מעבר להעפלה לסיבוב השלישי בטורניר היוקרתי שנערך במגרש הביתי שלו בקליפורניה, הניצחון הזה סימן ציון דרך משמעותי בקריירה המתפתחת של טיין. הוא הפך לאמריקאי הצעיר ביותר שמגיע ל-50 ניצחונות בטורנירי ATP מאז אנדי רודיק האגדי עשה זאת בינואר 2002. טיין, המדורג 25 בטורניר, עשה זאת בגיל 20 ושלושה חודשים בלבד, כשהוא מקדים שמות כמו טיילור פריץ וסם קוורי.

לרנר טיין חובט בכדור (רויטרס)לרנר טיין חובט בכדור (רויטרס)

הדרך לניצחון ה-50 לא הייתה קלה. במשחק עיקש מול וולטון, טיין נאלץ לחזור מפיגור בשובר השוויון הראשון ולהציל נקודות מערכה בשובר השוויון השני, לפני שהבטיח את הניצחון עם ווינר נהדר. "זה אומר המון עבורי", אמר טיין בסיום המשחק. "זה טורניר שתמיד רציתי להצליח בו, במיוחד בתור מי שגדל בקליפורניה. להשיג כאן את הניצחון הראשון שלי באינדיאן וולס זה רגע מיוחד".

הפריצה של טיין לא הגיעה משום מקום. השנה האחרונה הייתה חלומית עבור הכישרון הצעיר, שזכה בטורניר "הדור הבא" היוקרתי במילאנו, הניף תואר ATP ראשון במץ, ורשם ניצחונות יוקרתיים על שחקני טופ-10 כמו דנייל מדבדב (באליפות אוסטרליה ובבייג'ינג) ואלכסנדר זברב. הקולגות לסבב כבר מסמנים אותו כדבר הגדול הבא. סם קוורי, טניסאי העבר האמריקאי, סיפר כי בשיחות סגורות כוכבים כמו בן שלטון וטומי פול מודים שטיין הוא "בשקט, הטוב מכולנו".

כעת, הקהל באינדיאן וולס יקבל את המנה העיקרית לה ציפה: דרבי אמריקאי מסקרן בסיבוב השלישי בין טיין לבין בן שלטון, המדורג 8 בעולם. שלטון העפיל לשלב הבא לאחר קרב התשה משלו מול ריילי אופלקה, שהסתיים בתוצאה 6:7(3), 7:6(4), 3:6. המפגש בין השניים יציג ניגוד סגנונות קלאסי – ההגשות האימתניות של שלטון מול יכולת ההחזרה והחוכמה של טיין. במפגש הקודם והיחיד ביניהם, שנערך על הדשא במאיורקה, ידו של טיין הייתה על העליונה.

הטניס הגברי בארה"ב נמצא בבצורת של תארי גראנד סלאם מאז הזכייה של רודיק ב-2003. בעוד שטיין מודה שהלחץ קיים, הוא מעדיף להתמקד בהתקדמות האישית שלו. אם יצליח לגבור על שלטון בבמה המרכזית של המאסטרס בקליפורניה, השאלה "האם הוא האחד?" תהפוך רועשת הרבה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */