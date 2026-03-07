"השער שאזכור כל חיי? הצמד בנבחרת או אינטר"

הקריירה המרשימה של בן שהר הביאה אותו למקומות רבים, לאחר שהתחיל בצ’לסי, עבר במספר קבוצות באנגליה, שיחק באספניול ובהרטה ברלין, בנבחרת ישראל וכמובן שיחק במספר קבוצות בליגת העל, בין היתר הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי חיפה. החלוץ פתח אופציה לשאלות/תשובות עם עמוד “לא רק משחק” באינסטגרם, ודיבר על מספר זיכרונות מעניינים ממהלך הקריירה.

איזה גול שלך תזכור לכל החיים?

“אני חושב שהיו כמה גולים משמעותיים, כמובן הגול מול אינטר ב-2:3, הצמד בכורה שלי בגיל 17; הייתי השחקן הצעיר ביותר לכבוש צמד בנבחרת ישראל נגד אסטוניה. הגול בנבחרת הצעירה נגד צרפת שעזר להעפיל לאליפות אירופה, הגול בליגת האלופות עם הפועל ת”א נגד ליון. אז יש כמה רגעים. אם לבחור אחד, זה או הצמד בנבחרת או אינטר”.

כששיחקת בחו”ל היה רגע שנשברת?

“אני חושב שבתקופה בחו”ל היו כמה רגעי משבר, גם התאקלמות במדינה חדשה כי עברתי כמה מדינות. אני חושב שבגיל 18 הושאלתי מצ’לסי לפורטסמות’ ולא שיחקתי כל תקופת ההשאלה שם, זאת הייתה קבוצת פרמייר ליג טובה, אתה מתחיל מאוד גבוה בצ’לסי ונבחרת ישראל וכולם מדברים עלייך ופתאום לא לשחק. אבל עבדתי מאוד קשה בתקופה הזאת, לקחתי כל משבר כמשהו חיובי”.

בן שהר במדי צ'לסי (IMAGO)

בתור אחד ששיחק גם בחו”ל וגם בארץ, מה השוני בין העולמות?

“תלוי איפה אתה נמצא, אבל במקומות שהייתי זה התנאים המשמעותיים שאתה מקבל, אם זה ברמת התזונה שיש לך תפריט קבוע ושף, ועשרות מגרשים, יש לך מאמן כוח ומאמן פילאטיס. עניין המשמעת מאוד חשוב בחו”ל, הגישה למקצוע מגיל קטן, מלמדים אותך איך להיות כדורגלן וספורטאי”.

על איזו נקודה בקריירה שלך אתה יכול להצביע ולומר שזו הייתה נקודת המפנה שבה הפכת לשחקן מצליח?

“אני לא יכול לשים נקודה ספציפית על איפה הפכתי לשחקן מצליח, הכל עניין של תהליך. קריירה היא ארוכה ורצופת מכשולים, יש הרבה עליות וירידות, היו רגעים שאני פתאום לא בסגל גם בארץ וגם בחו”ל ועבודה קשה הפכה אותי למה שאני”.

באיזו זכייה הכי התרגשת מבין ה-4 בגביע המדינה?

“קשה להגיד מה הכי מרגש, הזכייה עם ב”ש זאת הייתה שנה פחות טובה ועדיין לקחנו את הגביע, גם יצא לי לכבוש בגמר. לתת גביע למכבי פתח תקווה אחרי 72 שנה זה משהו מדהים. וגם עם הפועל תל אביב כשאתה ילד בן 20, זה מאוד מרגש כל גביע בזכות עצמו”.

בן שהר, "לתת גביע למכבי פ"ת אחרי 72 שנה זה משהו מדהים" (חגי מיכאלי)

קבוצה שהיית רוצה לשחק בה במהלך הקריירה ולא יצא לך

“ברוך ה’ התברכתי לשחק במועדונים מאוד גדולים בארץ וגם בחו”ל, אני מאוד מסופק מהדבר הזה, אין לי רצון אישי לשחקן במקום מסוים”.