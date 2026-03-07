יום שבת, 07.03.2026 שעה 13:41
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
76%2287-239829פנרבחצ'ה1
67%2578-273130ולנסיה2
66%2466-263129אולימפיאקוס3
63%2485-262630ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
57%2536-269530ז'לגיריס6
57%2564-261430הכוכב האדום7
57%2548-257930ברצלונה8
53%2590-270330מונאקו9
53%2530-256430פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
50%2587-256230אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
43%2516-241930באיירן מינכן14
43%2536-244630וירטוס בולוניה15
38%2654-260329פאריס16
31%2547-232029פרטיזן בלגרד17
30%2773-260530באסקוניה18
30%2549-243230אנדולו אפס19
27%2607-238930ליון וילרבאן20

ממשלת ספרד קנסה את המפגינים נגד הפועל

חמישה פעילים בהפגנות הפרו-פלסטיניות לפני המשחק של הקבוצה מול ולנסיה ייאלצו לשלם סכום של כ-14,600 אירו, בגלל החוק נגד אלימות, גזענות ועוד

|
המחאות בוולנסיה (IMAGO)
המחאות בוולנסיה (IMAGO)

ממשלת ספרד החליטה על קנסות לחמישה פעילים שהשתתפו במחאה הפרו-פלסטינית שהתקיימה לפני המשחק בין הפועל ת”א לוולנסיה. החמישה נקנסו בסכום כולל של 14,600 אירו.

בתקשורת הקטלונית נטען כי הסנקציות כנגד החמישה נעו בין 1,500 ל-5,000 אירו כל אחד. הם התבססו על חוק 19/2007 בספרד נגד אלימות, גזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות בספורט. בנוסף, אחד מהם נקנס ב-600 אירו בגלל הפרה חמורה לכאורה של סעיף 36.6 ל”חוק ההשתקה”, הנוגע לאי-ציות או התנגדות לרשויות.

המחאה התקיימה ב-15 באוקטובר לפני משחקה של הפועל תל אביב מול ולנסיה שהתקיים ללא אוהדים. על פי הדיווח, ההפגנה הפרו-פלסטינית התקיימה במטרה “להוקיע את ההשתתפות של הקבוצות הישראליות במפעלים האירופאים”.

המחאות הפרו-פלסטיניות בוולנסיה (IMAGO)המחאות הפרו-פלסטיניות בוולנסיה (IMAGO)

הפעילים המואשמים טענו כי לא היו אירועים מיוחדים בהפגנה, כשהמשטרה הייתה זו שיזמה פעולה נגדם עם כדורי גומי וגרמה לפציעות של כמה מהם. מנגד, הממשלה טענה כי הפעילים שמו את חייהם של השוטרים שהיו במקום בסכנה. 

כזכור, בזמנו תוכננו מחאות רחבות כנגד הגעתה של הפועל ת”א לאולם, במה שהוביל לקיומו ללא נוכחות קהל. בהודעה בזמנו הסבירה ולנסיה את החלטתה שנלקחה כיום לפני המפגש: “בחנו את האפשרויות כדי להבטיח שמנויי הקבוצה לא ייאלצו להחמיץ את משחק היורוקאפ. עם זאת, לאור הסיכונים הקיימים וההמלצות של כוחות הביטחון ונציגי הממשלה, המועדון נאלץ לתת עדיפות לביטחונם של כל אנשי ולנסיה, והתקבלה ההחלטה לקיים את המשחק בדלתיים סגורות”.

