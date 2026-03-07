ממשלת ספרד קנסה את המפגינים נגד הפועל

ממשלת ספרד החליטה על קנסות לחמישה פעילים שהשתתפו במחאה הפרו-פלסטינית שהתקיימה לפני המשחק בין הפועל ת”א לוולנסיה. החמישה נקנסו בסכום כולל של 14,600 אירו.

בתקשורת הקטלונית נטען כי הסנקציות כנגד החמישה נעו בין 1,500 ל-5,000 אירו כל אחד. הם התבססו על חוק 19/2007 בספרד נגד אלימות, גזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות בספורט. בנוסף, אחד מהם נקנס ב-600 אירו בגלל הפרה חמורה לכאורה של סעיף 36.6 ל”חוק ההשתקה”, הנוגע לאי-ציות או התנגדות לרשויות.

המחאה התקיימה ב-15 באוקטובר לפני משחקה של הפועל תל אביב מול ולנסיה שהתקיים ללא אוהדים. על פי הדיווח, ההפגנה הפרו-פלסטינית התקיימה במטרה “להוקיע את ההשתתפות של הקבוצות הישראליות במפעלים האירופאים”.

המחאות הפרו-פלסטיניות בוולנסיה (IMAGO)

הפעילים המואשמים טענו כי לא היו אירועים מיוחדים בהפגנה, כשהמשטרה הייתה זו שיזמה פעולה נגדם עם כדורי גומי וגרמה לפציעות של כמה מהם. מנגד, הממשלה טענה כי הפעילים שמו את חייהם של השוטרים שהיו במקום בסכנה.

כזכור, בזמנו תוכננו מחאות רחבות כנגד הגעתה של הפועל ת”א לאולם, במה שהוביל לקיומו ללא נוכחות קהל. בהודעה בזמנו הסבירה ולנסיה את החלטתה שנלקחה כיום לפני המפגש: “בחנו את האפשרויות כדי להבטיח שמנויי הקבוצה לא ייאלצו להחמיץ את משחק היורוקאפ. עם זאת, לאור הסיכונים הקיימים וההמלצות של כוחות הביטחון ונציגי הממשלה, המועדון נאלץ לתת עדיפות לביטחונם של כל אנשי ולנסיה, והתקבלה ההחלטה לקיים את המשחק בדלתיים סגורות”.