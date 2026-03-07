יום שבת, 07.03.2026 שעה 13:39
מעל אנקונקו: הנתון בו דניאל דאפה ראשון בעולם

מחקר בדק קטגוריה ייחודית: מי מהחלוצים מוביל באחוז המסירות לשחקנים שמבצעים ריצה מסוכנת. שחקן הפועל ת"א ראשון בדירוג ומקדים חלוץ מהפרמייר ליג

|
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

חלוץ הפועל תל אביב, דניאל דאפה, מוביל את העולם בקטגוריה ייחודית לפי נתוני SkillCorner ו-CIES. דאפה דורג במקום הראשון מבין חלוצים מרכזיים ב-42 ליגות בכירות שנבדקו, במדד הבוחן את אחוז המסירות לשחקני קבוצה שמבצעים ריצה מסוכנת מתוך כלל ההזדמנויות.

על פי הנתונים, דאפה עומד על 62.5% במסירות מסוג זה, הנתון הגבוה ביותר מבין כל החלוצים שנבדקו. מאחוריו נמצאים שמות מוכרים מהכדורגל האירופי, כולל כריסטופר אנקונקו ממילאן במקום השני עם 61.7%, ואודסון אדואר מלאנס במקום השלישי עם 61.4%.

חלוץ הפועל תל אביב מעל שמות מוכרים באירופה

הרשימה כוללת גם שחקנים נוספים מליגות בכירות באירופה, כמו ארנל יאקופוביץ' מאוסייק עם 61.3%, ז'ואאו ויקטור מזלאגרסגי עם 61.1% ואיגור טיאגו מברנטפורד שגם הוא עומד על 61.1%.

שני לדאפה. אנקונקו (IMAGO)שני לדאפה. אנקונקו (IMAGO)

בהמשך הדירוג נמצאים גם טיירנו בארי מאברטון עם 60.4%, מרלון מוסטפה מאלטאך עם 58.6%, קינן דייויס מאודינזה עם 57.4% וטומאס בדאלוני מנקאסה עם 57.2%.

הנתון ממחיש את היכולת הקבוצתית של דאפה, שמצטיין בזיהוי תנועה של חבריו לקבוצה ובהכנסת כדורים לשטחים מסוכנים. העובדה שהוא מוביל את הדירוג העולמי מעל שחקנים המשחקים בליגות הגדולות באירופה מדגישה את היעילות והתרומה ההתקפית שלו.

