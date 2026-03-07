יום שבת, 07.03.2026 שעה 13:40
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

דניאל פרץ: הכל אפשרי. כולם רוצים להגיע לוומבלי

לפני המשחק מול פולהאם מהפרמייר ליג בגביע האנגלי, הישראלי של סאות'המפטון דיבר: "יש כבוד לפולהאם, אנחנו מאוד בטוחים במה שאנחנו יכולים לעשות"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות’המפטון ודניאל פרץ מתרגשים לקראת שלב נוסף בגביע האנגלי, שבו תהיה לקבוצה הפוגה ממאבקי העלייה הצמודים בצ’מפיונשיפ. הקבוצה תפגוש מחר (ראשון) את פולהאם ב-14:00 במסגרת הסיבוב החמישי של המפעל.

עבור הקבוצה מדובר בשנה משמעותית, שכן עברו 50 שנים מאז הזכייה האחרונה של המועדון. אז, ב-1976, הקבוצה הייתה בליגה השנייה, בדיוק כמו השנה, והיא תקווה לסגור את המעגל הזה.

“הגביע האנגלי הוא מפעל ענק, כולם רוצים להגיע לוומבלי”, אמר דניאל פרץ בראיון לאתר המועדון לקראת המשחק החשוב. “זו חוויה שכל שחקן רוצה לחוות, זה בטוח. אפילו עצם הדיבור על האפשרות להניף את הגביע הוא משהו מדהים”.

בנוגע לסיכוי להדיח את הקבוצה מהפרמייר ליג הוסיף: “צעד אחר צעד, הגביע הוא 90 דקות, 120 דקות או פנדלים, ואף פעם אי אפשר לדעת איך זה יסתיים. הכל אפשרי. זה משחק כדורגל אחד ויש לנו ביטחון בעצמנו, בוודאות. יש לנו הרבה כבוד כלפי פולהאם, אבל אנחנו מאוד בטוחים במה שאנחנו יכולים לעשות ובמה שאנחנו יכולים להשיג. נעשה הכל כדי להגיע לרבע הגמר”.

דניאל פרץ, "הכל אפשרי, יש לנו ביטחון" (IMAGO)דניאל פרץ, "הכל אפשרי, יש לנו ביטחון" (IMAGO)

העונה של סאות’המפטון והיריבה

סאות’המפטון העפילה לסיבוב החמישי לאחר שניצחה את דונקסטר מהליגה השלישית באנגליה (ליג 1) בסיבוב השלישי, ולאחר מכן הדיחה את לסטר מתחתית הצ’מפיונשיפ עם 1:2 בתום הארכה. הקבוצה נמצאת בכושר מצוין בתקופה האחרונה יחד עם הישראלי שהתאקלם בצורה טובה ועזר בשינוי המגמה. סאות’המפטון ניצחה 6 מתוך 7 המשחקים האחרונים שלה, ובאופן כללי לא הפסידה מאז 17 בינואר, אך הפעם מחכה לה יריבה קשה יותר ממה שהיא מכירה.

פולהאם הראתה שיפור ניכר בתקופה האחרונה והשלימה 3 ניצחונות רצופים – כולל במפגש מול סטוק סיטי בגביע ובמשחקים מול סנדרלנד וטוטנהאם. למרות זאת, במשחק האחרון ללא הכוכב הגדול הארי ווילסון היא נעצרה עם 1:0 מול ווסטהאם. השאלה לגבי כשירותו של הקשר טרם ברורה ועשויה להיות משמעותית אצל הקוטג’רס, אך מצידה של סאות’המפטון היא תצטרך לדעת לעשות את העבודה, ולדניאל פרץ צפויה הרבה עבודה משלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */