דניאל פרץ: הכל אפשרי. כולם רוצים להגיע לוומבלי

סאות’המפטון ודניאל פרץ מתרגשים לקראת שלב נוסף בגביע האנגלי, שבו תהיה לקבוצה הפוגה ממאבקי העלייה הצמודים בצ’מפיונשיפ. הקבוצה תפגוש מחר (ראשון) את פולהאם ב-14:00 במסגרת הסיבוב החמישי של המפעל.

עבור הקבוצה מדובר בשנה משמעותית, שכן עברו 50 שנים מאז הזכייה האחרונה של המועדון. אז, ב-1976, הקבוצה הייתה בליגה השנייה, בדיוק כמו השנה, והיא תקווה לסגור את המעגל הזה.

“הגביע האנגלי הוא מפעל ענק, כולם רוצים להגיע לוומבלי”, אמר דניאל פרץ בראיון לאתר המועדון לקראת המשחק החשוב. “זו חוויה שכל שחקן רוצה לחוות, זה בטוח. אפילו עצם הדיבור על האפשרות להניף את הגביע הוא משהו מדהים”.

בנוגע לסיכוי להדיח את הקבוצה מהפרמייר ליג הוסיף: “צעד אחר צעד, הגביע הוא 90 דקות, 120 דקות או פנדלים, ואף פעם אי אפשר לדעת איך זה יסתיים. הכל אפשרי. זה משחק כדורגל אחד ויש לנו ביטחון בעצמנו, בוודאות. יש לנו הרבה כבוד כלפי פולהאם, אבל אנחנו מאוד בטוחים במה שאנחנו יכולים לעשות ובמה שאנחנו יכולים להשיג. נעשה הכל כדי להגיע לרבע הגמר”.

דניאל פרץ, "הכל אפשרי, יש לנו ביטחון" (IMAGO)

העונה של סאות’המפטון והיריבה

סאות’המפטון העפילה לסיבוב החמישי לאחר שניצחה את דונקסטר מהליגה השלישית באנגליה (ליג 1) בסיבוב השלישי, ולאחר מכן הדיחה את לסטר מתחתית הצ’מפיונשיפ עם 1:2 בתום הארכה. הקבוצה נמצאת בכושר מצוין בתקופה האחרונה יחד עם הישראלי שהתאקלם בצורה טובה ועזר בשינוי המגמה. סאות’המפטון ניצחה 6 מתוך 7 המשחקים האחרונים שלה, ובאופן כללי לא הפסידה מאז 17 בינואר, אך הפעם מחכה לה יריבה קשה יותר ממה שהיא מכירה.

פולהאם הראתה שיפור ניכר בתקופה האחרונה והשלימה 3 ניצחונות רצופים – כולל במפגש מול סטוק סיטי בגביע ובמשחקים מול סנדרלנד וטוטנהאם. למרות זאת, במשחק האחרון ללא הכוכב הגדול הארי ווילסון היא נעצרה עם 1:0 מול ווסטהאם. השאלה לגבי כשירותו של הקשר טרם ברורה ועשויה להיות משמעותית אצל הקוטג’רס, אך מצידה של סאות’המפטון היא תצטרך לדעת לעשות את העבודה, ולדניאל פרץ צפויה הרבה עבודה משלו.