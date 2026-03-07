יום שבת, 07.03.2026 שעה 12:00
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4632-4824שטוטגרט4
4433-4624לייפציג5
4329-4524באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3339-3424פרייבורג8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2635-2624המבורג11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2053-3324וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

בספק לאטאלנטה: בבאיירן מודאגים מפציעת נוייר

השוער הוחלף במחצית של ה-1:4 על מנשנגלדבאך ועלול להיעדר בשמינית גמר האלופות. רק לפני שלושה שבועות עבר פציעה דומה, אורביג צפוי לפתוח באיטליה

|
מנואל נוייר (IMAGO)
מנואל נוייר (IMAGO)

חשש גדול בבאיירן מינכן לקראת המשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות מול אטאלנטה ביום שלישי ב-22:00: השוער והקפטן, מנואל נוייר, עלול להיעדר בגלל פציעה בשוק, שגרמה להחלפתו אתמול (שישי) ב-1:4 על בורוסיה מנשנגלדבאך בבונדסליגה.

על פי דיווחים בגרמניה, נוייר נבדק מיד לאחר שריקת הסיום, אך האבחנה הרשמית עדיין לא פורסמה. למרות זאת, בתוך המועדון חוששים כי השוער הוותיק לא יהיה כשיר למשחק הראשון באיטליה.

המאמן וינסנט קומפני הביע דאגה מהמצב, בעיקר בגלל לוח הזמנים הצפוף. "הוא הרגיש משהו, אבל אני לא רוצה להעלות יותר מדי ספקולציות", אמר הבלגי, “אם זה לא משהו חמור, לא נאבד אותו להרבה זמן. אבל המשחק הבא כבר כמעט כאן".

שוב זה קורה לו

זו אינה הפעם הראשונה בתקופה האחרונה שבה נוייר נאלץ להתמודד עם בעיה פיזית. ב-14 בפברואר, בניצחון 0:3 על ורדר ברמן, הוא הוחלף כבר במחצית בעקבות פציעה דומה, כשיונאס אורביג נכנס במקומו. כעת, דווקא במשחק החזרה שלו כמעט שלושה שבועות לאחר מכן, הגיעה הדאגה החדשה.

יונאס אורביג (IMAGO)יונאס אורביג (IMAGO)

על פי ההערכות בגרמניה, הסיכוי גבוה כי אורביג יעמוד בשער באיטליה ביום שלישי. מצב דומה התרחש גם בעונה שעברה בשמינית גמר ליגת האלופות מול באייר לברקוזן, אז נוייר נפצע בניצחון 0:3 במשחק הראשון וסבל מקרע בסיבי השריר בשוק ימין, מה שאילץ אותו להחמיץ את הגומלין.

כעת בבאיירן מקווים כי הפציעה הנוכחית פחות חמורה, אך החשש הוא כי הקפטן הוותיק ייאלץ להיעדר שוב דווקא ברגע קריטי של העונה.

