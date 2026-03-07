"לא משדרג": אגבה יכול להיות ה-6 במכבי חיפה?

"יש שש". אלו היו הכותרות בספטמבר עם החתמתו של פיטר אגבה שנרכש מאולמפיה לובאינה תמורת סכום מעורך של למעלה ממיליון אירו, כאשר המועדון הסלובני שמר לעצמו אחוזים ממכירה עתידית.

בפועל, אגבה עושה רושם כמי שרחוק מלהיות האיש שיעשה את ההבדל, ודי אם נראה כיצד עלי מוחמד, ומאוחר יותר עם פציעתו של מוחמד נבות רטנר, זכו לקרדיט על פני אגבה בתפקיד ה-6 כדי להבין את מצבו של הקשר.

פרשן הכדורגל ניסן קניאס אמר בנושא: "ייתכן שבליגה הסלובנית החלשה נראה יכולת גבוהה יותר, כאן בישראל הוא לא משדרג את מכבי חיפה. לא ראיתי איכות יוצאת דופן לקשר 6, או 8 בהיבט ההתקפי, ומבחינה הגנתית הוא חלש, לא מרוויח כדורים באמצע ולא מספיק אינטנסיבי”.

פיטר אגבה באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

“פחות טוב מהאחרים”

“בדצמבר יהיה בן 24 כך שהוא לא נחשב שחקן צעיר, וקשה להאמין שיתפתח בכיוון שיתאים להיות שחקן הרכב במכבי חיפה", הוסיף. גם במכבי חיפה יש מי שחושב שאגבה לא האיש שיכול להיות ה-6 האולטימטיבי: "אגבה פחות טוב מהאחרים כרגע וספק אם הוא יכול להיות ה-6 המוביל בקבוצה".

אגבה כבש העונה שער אחד ואין לו בישולים בליגה ב-15 משחקים לאורך 1,005 דקות. הוא איים על השער 16 פעמים (3 למסגרת), דייק ב-572 מסירות מתוך 633 ורשם 10 דריבלים מוצלחים, 15 תיקולים וביצע 16 עבירות.

"לא יכול להיות ה-6 המוביל". פיטר אגבה (רדאד ג'בארה)

קשר העבר של מכבי חיפה אסי אברהמי ניתח מנקודת מבט שלו את נושא אגבה ואמר: "הוא נראה דינמי מאוד, כזה שרוצה לרוץ, נע הרבה על המגרש ובשנייה הראשונה עושה רושם כאילו טוב, אבל וזה אבל גדול, לא ראית פס עומק אחד שלו, הכל לרוחב מהבלם למגן, לא דוחף קדימה לעומק, וחושש להצטרף להתקפה גם בליגה הישראלית שיחסית נותנת לשחק משחק מצד לצד“.

“בכדורגל המודרני, קשר שלא רץ ומשחק קדימה לא יכול להצליח, גם באגרסיביות ראיתי כבר חזקים ממנו. יש לו כושר גופני טוב, אבל מורי ורבי המאמן דוד לוי שחינך דורות של שחקנים היה מגדיר את אגבה במילה אחת הכי טוב, ‘פרווה’”, סיכם.

בלם העבר רפי אוסמו, ששיחק לצד קשרים אחוריים גדולים שהיו במועדון, בראשם אברם אבוקרט, אמר: "לדעתי הוא 6, אבל לא מה שמכבי חיפה צריכה. לתפקיד הזה צריך מנהיג שיכוון את משחק ההגנה. במצב שנוצר הייתי מסמן את נבות רטנר לתפקיד הזה לשנים הבאות”.

רפי אוסמו (עמרי שטיין)

דן איינבינדר, ששיחק לאורך שנים בתפקיד, כולל בנבחרת, אמר: "האמת שאני חושב שהיה קשה להתרשם עד עכשיו, מצד אחד לא הייתי ממהר לשפוט אותו, מצד שני אם אני מסתכל כבר לעונה הבאה, ברגע שיש את עלי מוחמד, רטנר ואולי אפילו ירין לוי, לדעתי חיפה תהיה חייבת לנסות ולהשתחרר ממנו כדי להביא זר בעמדה אחרת”.

“בכל מקרה, קצת ממה שכן היה אפשר להתרשם, אז יש לו נתונים פיזיים/אתלטיים טובים, אבל מצד שני משהו שם לא נקי מספיק מבחינה טכנית”, סיכם.

דן איינבינדר מוביל את הכדור (חג'אג' רחאל)

פרשן ONE איציק אהרונוביץ אמר: "להיות 6 בקבוצה שמתיימרת ללכת על כל התארים הוא חייב להיות אחד יחיד ומיוחד… היום 6 בקבוצת צמרת הוא חלון הראווה של הקבוצה ולירוקים היה את עלי מוחמד ואת גוני נאור, היות ועלי היה פצוע נאור קיבל את התפקיד ומבחינתו הוא עשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר, ועלי מוחמד כששיחק בתפקיד היה מצוין… אם גוני זה ‘על בטוח’ (רוחב ולאחור) עלי לוקח סיכונים גדולים במשחקו, רוצה ללכת קדימה, מכדרר, לא מפחד, מלא ביטחון, אחלה שחקן, אבל בתור 6 הוא שחקן מרחבה לרחבה ולא מביא מספרים, אבל מאוד בולט בכל מה שהוא תרם עד לפציעה”.

“ליאור רפאלוב חיפש 6 אמיתי והביא את פיטר אגבה, שרב הנסתר על הגלוי היה מבחינתו. אני אומר מיד וחותך אותו לעומק, הוא לא 6 לקבוצת צמרת, למרות שיש לו כלים טובים. בהזדמנויות שהוא קיבל אי אפשר להגיד שהיה גרוע, אבל גם לא טוב במיוחד. פיטר ניחן בהנעת כדור טובה ומחפש ללכת קדימה ולבנות התקפות מאחור, אבל למכבי חיפה, למרות שסדריק דון הגיע ומנואל בנסון הוא עילוי בדריבל, וקנג’י גורה השתפר בגדול, היו לאגבה עליות וירידות”.

איציק אהרונוביץ' (פרטי)

“בגדול הוא ממושמע, שזה כבר טוב, לא לוקח סיכונים, מצטרף מפעם לפעם מאחור ואפילו מסיים לשער והבקיע. גם מחלץ וגם מתקל, יש לו מבנה גוף מצוין, אתלט לא רע, אבל לא שחקן לצמרת הגבוהה, שחקן פלייאוף תחתון מצוין. אגבה יכול להיות 8 מפעם לפעם, אבל 6 זה המקצוע שלו. אם זה תלוי בי הייתי משחרר בסוף העונה מכיוון שרטנר הוא הקשר האחורי של הכדורגל הישראלי ואם יחזור ירין לוי מבית״ר זה יהיה נהדר”, הוסיף.

אהרונוביץ חידד והוסיף: "אני חייב לציין, ברגע שלוחצים את אגבה הוא הופך להיות גוני, וחבל. קשר אחורי זה המאמן בתוך המגרש, הנווט, הטייס, החייל הקרבי, הוא אמור להיות הכל יכול”.