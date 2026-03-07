הארוחה המדהימה של לאמין ימאל לאחרי הרמדאן

לאמין ימאל, כהרגלו, לא פספס את המסורת המוסלמית, צום הרמדאן, שהוא חשוב מאוד באיסלאם. החג החל ביום שלישי, 17 בפברואר, ויסתיים ב-17 במרץ, חודש טבעי והחודש התשיעי בלוח השנה האיסלאמי. מעבר להימנעות מאוכל ושתייה במהלך שעות האור, מדובר בחודש של משמעת רוחנית, קהילה והתחדשות פנימית.

לאמין ימאל צם מהזריחה ועד השקיעה בזמן שהוא ממשיך להתחרות עבור ברצלונה. כדי לשמור על הביצועים שלו, ברצלונה מכינה עבורו תוכנית תזונה מיוחדת, הכוללת תוספי תזונה כדי לשמור על הידרציה, והוא קם בשעה 4:00 לפנות בוקר כדי לאכול. הצום נמשך מהזריחה ועד השקיעה והוא פארד (חובה), למעט אנשים מבוגרים עם מחלות כרוניות, אנשים שנמצאים בנסיעה, נשים בהריון, נשים מניקות, חולי סוכרת או בזמן מחזור.

לאמין ימאל נהנה מכך וחי זאת בטבעיות

מספר 10 חי זאת בטבעיות, למרות שלא מדובר בתקופה קלה עבור כדורגלן מקצועני, גם אם השנה היא לא חלה בתקופות של חום כבד. העומס הפיזי באמצע העונה הוא עצום, והאימונים וכן המשחקים בעצימות גבוהה דורשים הכנה מתמדת.

עם זאת, הרמדאן הוא חלק מהותי מהזהות של רבים מהשחקנים המוסלמים, ולאמין ימאל מתמודד איתו כתקופה של צמיחה רוחנית וחוזק מנטלי. למעשה, ראינו שכאשר שיחק מול אתלטיקו מדריד הוא נראה מחודש והציג רמה יוצאת דופן.

ברצלונה, כמו מועדונים אירופיים גדולים אחרים, רגילה לנהל מצבים כאלה. התיאום בין השחקן למועדון הוא קבוע במהלך החודש הזה. הצוות המקצועי והצוות הרפואי מתאימים את השגרה וההנחיות התזונתיות כדי שהיכולת הספורטיבית לא תיפגע. ברצלונה מציעה לשחקניה את כל האפשרויות כדי שיוכלו לעמוד בחובות הדתיות שלהם. התכנון הוא המפתח: חלוקה נכונה של הארוחות בשעות הלילה והידרציה מספקת לפני הזריחה הן קריטיות כדי לשמור על המאמץ הפיזי.

ארוחת ערב עם המשפחה, מסורת

השבוע פרסם המעגל הקרוב שלו תמונה של לאמין ימאל סועד עם כל משפחתו. היו שם כל בני הדודים שלו ואחות אחת, כולל מוחמד, שמלווה את לאמין ימאל לכל מקום. בראיון במהלך המחנה עם נבחרת ספרד, לאמין ימאל הסביר כיצד הוא חווה את הרמדאן תוך כדי ההתחייבויות הספורטיביות שלו. למרות שגרת האימונים והמשחקים התובענית, הקיצוני ממשיך לצום, דבר שללא ספק מהווה אתגר נוסף לביצועים שלו.

"כמו בברצלונה, עם ההבדל ששם אני מתאמן והולך הביתה וכאן יש יותר פעילויות", אמר הכדורגלן הצעיר. "אני צריך לרדת לתקשורת, לעשות פרסומות... זה שונה, אבל אני קם בשעה 4:00 כדי לשתות מים ואז ממשיך באותה שגרה כמו החברים שלי לקבוצה, חוץ משעת האוכל", אמר ב-2025.

ראינו מקרים כמו של אנסו פאטי, אוסמן דמבלה, אריק אבידל, מיראלם פיאניץ', איברהים אפלאיי ואדאמה טראורה בתקופתם בברצלונה, או אחרים כמו אנטוניו רודיגר, ארדה גולר, מוחמד סלאח, ריאל מחרז, קארים בנזמה, פול פוגבה, ג’רדאן שאקירי ועוד רבים אחרים, אינספור כדורגלנים שחוגגים את המסורת הזו פעם בשנה.