יום שבת, 07.03.2026 שעה 21:57
יום שבת, 07/03/2026, 22:00אצטדיון סן מאמסליגה ספרדית - מחזור 27
ברצלונה

שופט: חוסה לואיס מונוארה מונטרו
אתלטיק בילבאו
ליגה ספרדית 25-26
הרכבים וציונים
 
 
ברצלונה ואתלטיק בילבאו נפגשות בשעה זו בסן מאמס במסגרת המחזור ה-27 בלה ליגה. לאחר ששתי הקבוצות הודחו באמצע השבוע מחצי גמר גביע המלך, כל אחת מגיעה למשחק עם מטרות שונות בליגה: ברצלונה רוצה לשמור על המקום הראשון ועל יתרונה בפסגה, בעוד בילבאו מקווה להתקרב למקומות המובילים שמעניקים כרטיס לאירופה.

ברצלונה מגיעה לאחר שהייתה קרובה לקאמבק מול אתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך, אך לא הצליחה למחוק פיגור 4:0 מהמשחק הראשון. למרות ההדחה, הקבוצה של האנזי פליק מגיעה למשחק כשהיא מוליכה את הטבלה בפער של 4 נקודות מעל ריאל מדריד, ולאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות בהפרש שערים כולל של 1:10.

בילבאו מצדה מגיעה לאחר הפסד לריאל סוסיאדד בחצי גמר גביע המלך, מה שמשאיר את הליגה כיעד המרכזי שלה להמשך העונה. הקבוצה של ארנסטו ואלוורדה פתחה את המחזור במרחק 5 נקודות מהמקום השישי, אך היא נמצאת ברצף של 5 משחקי ליגה ללא הפסד (3 ניצחונות ו-2 תיקו).

במפגשים הישירים ברצלונה שלטה לחלוטין העונה, עם ניצחונות 0:5 ו-0:4 על בילבאו, כחלק מרצף של 5 ניצחונות מולה, כולל 4 משחקים רצופים ללא ספיגה. בילבאו ניצחה רק פעמיים ב-19 משחקי הבית האחרונים מול ברצלונה בליגה. מבחינת נתונים, בילבאו ביצעה 363 עבירות העונה, נתון שרק 4 קבוצות בליגה עקפו.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח להתרחק מריאל מדריד ולהגדיל את הפער בפסגה או שאתלטיק בילבאו תפתיע ותטפס בטבלה?
