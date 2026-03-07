דקה 80: בלגיה - ישראל 0:4

אחרי שפתחה את קמפיין מוקדמות המונדיאל עם תבוסה 3:0 לבלגיה, נבחרת הנשים של ישראל פוגשת בשעה זו את היריבה למשחק נוסף בניסיון לקחת נקודות ראשונות.

המשחק הקודם, שנערך ביום שלישי, היה הראשון של מנחם קורצקי כמאמן הנבחרת. טסה וולארט (26), האנה יורלינגס (42) וסאר יאנסן (89) כבשו את השערים לבלגיות, בעוד ישראל גילתה שיפור במחצית השנייה, אבל לא מעבר לכך.

כעת, במשחק השני שלה בחלון הנוכחי, הנבחרת מקווה להתאושש על חשבון בלגיה. בהמשך הקמפיין בחודש אפריל, השחקניות בכחול לבן יפגשו פעמיים את לוקסמבורג.

לאחר מכן, ביוני, יגיע קמפיין מוקדמות המונדיאל לסיומו והנבחרת תפגוש שוב את אותה יריבה לשני מפגשים סמוכים. הפעם תהיה זו סקוטלנד.

מחצית ראשונה

שחקניות נבחרת הנשים של ישראל לפני שריקת הפתיחה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 1: השופטת שרקה! המשחק יצא לדרך.

דקה 10, שער! בלגיה עלתה ל-0:1: לאחר דקות של גישושים משני הצדדים, הבלגיות ניצלו הרחקה לא טובה כשלונה ונזיר מצאה את טסה וולארט לבד ברחבה בכדור עומק. החלוצה של אינטר השתלטה על הכדור ובעטה בקלילות לרשת.

בלגיות חוגגות את שער היתרון, הנבחרת מתוסכל (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 15, שער! בלגיה כבר ב-0:2: טסה וולארט ממשיכה בפתיחה הנהדרת. בעיטה של ונזיק מהרחבה נעצרה, והחלוצה השתלטה על הכדור החוזר ושלחה כדור מדויק שהכניע את פורטון רובין.

מעיין בן ישראל בפעולה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 19, שער! בלגיה עלתה ל-0:3: פתיחה ללא רחמים של הבלגיות. הרמה שטוחה של וולארט חצתה את כל הרחבה עד שהגיעה לזניה מרטנס שבנגיעה כבשה את השלישי.

מריה אלמצרי במרדף אחרי ולסצ’ה אמפורטר (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 35: שחקניות נבחרת ישראל ייצבו את משחק ההגנה, אך מתקשות לאיים על השער של הבלגיות.

הקפטנית שני דוד מנסה לחלץ את הכדור (ההתאחדות לכדורגל)

מחצית שנייה

דקה 46: השופטת הוציאה את המחצית השנייה לדרך!

דקה 62: הזדמנות עצומה לבלגיות. שוב מרטנס הגיעה לאיזורים המסוכנים ועם בעיטה לפינה סחטה עצירה גדולה מרובין.

דקה 65, שער! בלגיה עלתה ל-0:4: הבלגיות זכו בפנדל, ומי אם לא וולארט דייקה לפינה והשלימה שלושער.

דקה 70: וולארט הייתה קרובה לרביעי, אך שלום עצרה את הכדור על קו השער.

הרכב נבחרת ישראל: פורטון רובין, עיטאף אלקייסי, אסיה דרקסן, שני דוד, מעיין בן ישראל, הילי שלום, מאיה קבררה, רחל שטיינשניידר, נועה סלימהוגיץ׳, מריה אלמצרי (46’, אליס בלוחין-נמטסוב) וסמדר כהן.

הרכב נבחרת בלגיה: לואיז סיינהאבה, סאר ינסן, ג’ניס קאימן, סארי קיס, זניה מרטנס, ולסצ’ה אמפורטר, לונה ונזיר, מארי דטרוייר, האנה אורלינגס, לורה ג’ייקובס וטסה וולארט.