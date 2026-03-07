יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

זעם בסלטה: הגול של ואלוורדה נולד מפאול ברור

שער הניצחון של הלבנים הגיע לאחר שמנואל אנחל החזיר את הכדור במהלך בו ביצע עבירה לכאורה על פר לופס: "עבירה ברורה, נכנס עם 2 רגליים והפיל אותו"

|
ואלוורדה כובש (La Liga)
ואלוורדה כובש (La Liga)

ריאל מדריד של אלברו ארבלואה לקחה שלוש נקודות יקרות מאוד מבלאידוס מול סלטה ויגו שנלחמה עד הסוף ואף הייתה קרובה לניצחון, אך המשחק שנגמר ב-1:2 לאורחת לא היה חף ממחלוקות. הלבנים דרשו כרטיס אדום לפראן ז'וטגלה כבר באחת הפעולות הראשונות וגם פנדל בעקבות נגיעת יד של אותו שחקן, אך השופט לא שרק לאחר בדיקת VAR, משום שסבר שהייתה עבירה מוקדמת בעקבות דחיפה.

גם המהלך שהוביל לשער הניצחון, אותו כבש פדריקו ואלוורדה, עורר מחאה רבה. הכדור נכנס לרשת במזל לאחר שהבעיטה שלו פגעה בשחקן של סלטה, אך המהלך התחיל מחטיפה של מנואל אנחל, שהחליק עם שתי הרגליים לעבר פר לופס והפיל את השחקן.

בהילוכים החוזרים ששודרו בטלוויזיה לא נראה ששחקן מחלקת הנוער של ריאל מדריד נגע בכדור בשום שלב, ולמעשה הוא אף מרים את רגלו הימנית כדי לוודא שהוא מפיל את שחקן סלטה. המהלך הסתיים בשער ולאחר מכן פרצה מחאה גדולה מצד שחקני הקבוצה המקומית.

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

השחקנים שהיו על המגרש רצו להתלונן בפני השופט, שהניח את ידו על האוזנייה וסימן שאין שום דבר ושהשער חוקי, דבר שהגביר עוד יותר את הזעם בקרב שחקני סלטה. לאחר שריקת הסיום המחאות מצד הקהל והשחקנים רק הלכו וגברו.

המהלך הזה קבע את תוצאת המשחק ובסופו של דבר העניק את הניצחון לריאל מדריד. השופט לשעבר איטורלדה גונסאלס אמר את הדברים הבאים ברדיו Cadena SER לאחר שצפה במהלך: "זו עבירה ברורה של שחקן ריאל מדריד. הוא לא נוגע בכדור ומפיל אותו עם הרגל הימנית. זו עבירה ברורה".

התיקול לפני השער של ואלוורדה (La Liga)התיקול לפני השער של ואלוורדה (La Liga)

לאחר המשחק גם מאמן סלטה, חיראלדס, הביע את כעסו: "יש פעולה מאוד דומה לפני כן שעליה אסנסיו קיבל צהוב, אבל טוב... באותו רגע לא השופט ולא ה-VAR החליטו על כך, ואני חושב שהעבירה ברורה. אחר כך היה להם מזל עם הריבאונד. זו מכה לספוג שער במהלך כזה עם ספק שיפוטי. הוא נכנס עם שתי הרגליים ומפיל אותו".

עם הניצחון הזה, הלבנים חוזרים להתקרב לנקודה אחת בלבד מברצלונה ומפעילים לחץ על הקבוצה של האנזי פליק, שתצטרך להגיב במשחק החוץ הקשה בסן מאמס מול אתלטיק בילבאו. ריאל מדריד עדיין משאירה סימני שאלה לגבי המשחק שלה, אך היא נשארת במאבק, דבר שלא מאפשר לקבוצה הקטלונית שום סוג של רגיעה.

