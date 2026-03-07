יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פיינגזיכט ורטנר בעמדת המתנה לסגל הנבחרת

סגל נבחרת ישראל לחלון הנבחרות יושפע באופן ישיר אם יתקיים רק משחק אחד שמתוכנן מול גיאורגיה או שני משחקים, דבר שיביא לזימונם של צמד שחקני חיפה

|
פיינגזיכט ורטנר (עמרי שטיין)
פיינגזיכט ורטנר (עמרי שטיין)

בזמן שחלון הנבחרות הקרוב שייערך בין 23 ל-31 בחודש מרץ יכלול חוץ ממספר משחקי פלייאוף בעיקר משחקי ידידות, בנבחרת ישראל לפי שעה ולמרות המצב המלחמתי זומנו כל הליגיונרים למשחק ההכנה הצפוי ב-26.3.2026 מול גיאורגיה בטביליסי.

בנבחרת מחכים לשמוע מראשי ההתאחדות האם עלה ביכולתם למצוא יריבה נוספת שניתן יהיה לשחק מולה בסמוך למשחק מול גיאורגיה. אם יתקיימו שני משחקים מול גיאורגיה ונבחרת נוספת, סגל הנבחרת יושפע מכך באופן מיידי ושני המרוויחים הגדולים מכך יהיו צמד שחקניה הצעירים של מכבי חיפה, המגן השמאלי ינון פיינגיזכט והקשר נבות רטנר, שסומנו על ידי המאמן הלאומי רן בן שמעון.

מדובר בשני שחקנים שעשו השנה קפיצת מדרגה משמעותית ממעמד של שחקנים בקבוצת הנוער של מכבי חיפה למעמד של שחקני הרכב בקבוצה הבוגרת.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

חלון נבחרות עם יריבה אחת בלבד?

בהתאחדות סיפרו כי כרגע המשחק מול גיאורגיה אמור להתקיים כמתוכנן, וממשיכים עדיין לנסות לסדר משחק נוסף. נציין שעוד לפני המלחמה היה קשה להתאחדות למצוא יריבת אימון נוספת, והסיטואציה כעת מקשה עוד יותר. בנבחרת אמרו: "עדיין לא ברור אם יש משחק אחד או שניים, לכן רן בן שמעון יחכה עם הזימונים הסופיים".

גיאורגיה השתתפה ביורו 2024, וסיימה במקום השלישי בבית שלה במוקדמות מונדיאל 2026, שכלל את ספרד, טורקיה ובולגריה, כשבמאזנה שלוש נקודות בלבד משישה משחקים. למרות זאת, היא מחזיקה בכוכב ענק בדמות חביצ’ה קבראצחליה, שחקנה של פ.ס.ז’, כשגם גיורגי ממראדשווילי מליברפול וז’ורז’ מיקאוטדזה מוויאריאל (שיחק חצי עונה עם מנור סולומון) משחקים במדיה.

