טייטום התרגש: לילות וימים חלמתי על הרגע הזה

כמעט עשרה חודשים אחרי הפציעה הקשה, ג’ייסון טייטום חזר הלילה (בין שישי לשבת) לפרקט והוביל את בוסטון לניצחון 100:120 על דאלאס. הכוכב ערך את הופעת הבכורה שלו העונה אחרי קרע בגיד האכילס, וסיים עם 15 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב־27 דקות.

הפורוורד ששיחק לראשונה מזה 298 ימים, הודה לאחר המשחק שהחזרה הייתה מרגשת, אך גם מאתגרת: "אני עדיין צריך לעבור דרך ארוכה, אבל זה היה צעד ממש טוב. זה היה הרבה זמן כדי להגיע לנקודה הזאת. לילות וימים חלמתי על הרגע הזה ועל הציפייה, על הקהל. עברו 42 וחצי שבועות מאז ששיחקתי משחק NBA, אז פשוט ניסיתי להדביק את הקצב. הרגשתי שאני צעד אחד מאחור או שאני זז מהר מדי. אבל המשחק התחיל להאט קצת כשנרגעתי”.

הסל הראשון שלו הגיע בהטבעה לקראת סוף המחצית הראשונה, ומשם כבר טייטום נכנס לעניינים. טייטום קלע 6 מ-10 הזריקות הבאות שלו, כאשר הקהל ב-TD גארדן הריע בכל פעם שנגע בכדור.

ג'ייסון טייטום חוגג (רויטרס)

בסיום הוא הדגיש עד כמה הרגע היה משמעותי עבורו אחרי חודשים של שיקום: "באמת הרגשתי בעיקר אסיר תודה. הייתה לי תחושת הכרת תודה אמיתית על זה שאני שוב על הפרקט ומשחק כדורסל. זה החזיר אותי לכל מה שעברתי בעשרת החודשים האחרונים. העובדה שבכלל יכולתי להיות שם הייתה ניצחון גדול בשבילי”.

בראון: “נהדר לקבל את טייטום בחזרה”

גם חברו לקבוצה, ג’יילן בראון, התרגש מהקאמבק: "זו הייתה אווירה נהדרת. ברור שהיה נהדר לקבל את ג’יי.טי בחזרה. אני מעריך את זה שהוא סיכן את עצמו קצת כדי לחזור ולהיות חלק ממשהו גדול יותר. זו המנטליות שלו. אני מעריך את זה ואני יודע שגם הארגון מעריך את זה, כי הוא לא היה חייב ואף אחד לא לחץ עליו, אבל הוא רצה להיות שם".