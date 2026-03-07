"הייתי עייף כי שיחקתי הרבה בימים האחרונים"

ריאל מדריד השיגה אמש (שישי) ניצחון דרמטי 1:2 על סלטה ויגו משער ניצחון של פדריקו ואלוורדה בדקה ה-94, במשחק שבו נאלצה להתמודד עם סגל חסר במיוחד. לאחר ההתמודדות התייחסו ויניסיוס וטיבו קורטואה לניצחון, לקושי במשחק וגם למשמעות התוצאה לקראת המפגש הקרוב מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות.

ויניסיוס אמר: "זה היה משחק מאוד קשה, והיו חסרים לנו הרבה שחקנים, אבל באנו לכאן כדי לנצח. עבדנו קשה וסבלנו הרבה, אבל הצלחנו לנצח, וזה הדבר החשוב, גם כדי להתכונן למשחק ביום רביעי. אני גם רוצה להודות לצעירים שעלו ממחלקת הנוער כדי לעזור לנו. היינו צריכים להביא את היכולת הכי טובה שלנו, ומה יכול להיות טוב יותר מאשר לתת לאוהדים את המתנה הזאת ביום ההולדת של המועדון? אני אוהב לנצח משחקים מוקדם, אבל תמיד טוב לנצח, במיוחד עם שערים מאוחרים כמו זה של ואלוורדה, שתמיד פה עבורנו".

עוד הוסיף הברזילאי: "אני מרגיש מצוין. הייתי קצת עייף כי שיחקתי הרבה משחקים בימים האחרונים, אבל תמיד נהנים לשחק במשחקים הגדולים. עכשיו יש לנו זמן לנוח עד יום רביעי, ואני מקווה שנוכל להתאושש היטב ולשחק משחק גדול עם האוהדים מאחורינו. אנחנו צריכים להיות במיטבנו בשמינית הגמר מול יריבה קשה כמו סיטי, אבל אנחנו משחקים בבית עם האוהדים שלנו, עם התמיכה של כולם. נתראה ביום רביעי".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

קורטואה: “הם היו 11 שחקנים מאחורי הכדור”

גם השוער טיבו קורטואה דיבר על משמעות הניצחון: "זה מאוד חשוב לנצח, במיוחד ביום ההולדת של המועדון הגדול שלנו. זו שמחה גדולה לכל האוהדים. זה לא היה משחק קל. הם שיחקו עם 11 שחקנים מאחורי הכדור, הם רצו להגן, וזה היה קצת קשה עבורנו".

קורטואה הוסיף: "התחלנו את המשחק ממש טוב, עם השער, הבעיטה לקורה ועוד כמה בעיטות. אחר כך הם נכנסו למשחק ובמחצית השנייה רצינו לנצח יותר מהם. בסוף היה לנו קצת מזל עם הקורה והבעיטה שיצאה החוצה, אבל גם הגיע לנו".

השוער סיפר גם על התחושות לאחר שער הניצחון: "השתגעתי מהשער של ואלוורדה. זה לא היה שבוע קל, וידענו שאנחנו חייבים להגיב. זה ניצחון טוב כדי להישאר במאבק וגם כדי לבנות ביטחון לקראת יום רביעי. היו לנו 10 שחקנים חסרים, והיינו צריכים להראות שכולם כאן נלחמים עבור הקבוצה הזאת, כולל שחקני מחלקת הנוער".

ריאל מדריד חוגגת (IMAGO)

בנוסף שיבח את הצעירים שעלו לשחק: "הם נכנסו מצוין ואני מברך אותם, כי קל להיכנס כשדברים הולכים טוב ואתה מנצח, אבל הרבה יותר קשה ברגעים כמו הפעם, והם הראו אופי על המגרש".

לסיום התייחס קורטואה גם למפגש הקרוב בליגת האלופות: "מול סיטי אנחנו צריכים שהקבוצה תשחק בעוצמה ובריכוז אדירים. אנחנו יודעים כמה חשוב לנצח במשחק הזה. אנחנו צריכים שהאוהדים יהיו מאחורינו מהדקה הראשונה, בדיוק כמו שהם היו מול בנפיקה. זה יכול להיות ערב גדול בברנבאו. אם גם האוהדים וגם הקבוצה יתנו 200%, אנחנו בטוחים שננצח".