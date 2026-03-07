לואיס אנריקה: אי אפשר לרכוש ביטחון בסופרמרקט

פאריס סן ז'רמן ספגה אמש (שישי) הפסד ביתי ראשון העונה בליגה הצרפתית כאשר נכנעה 3:1 למונאקו במחזור ה-25. ההפסד מגיע בעיתוי בעייתי במיוחד עבור פ.ס.ז', ימים ספורים בלבד לפני משחק שמינית גמר ליגת האלופות מול צ'לסי, אך המאמן לואיס אנריקה ניסה לשמור על אופטימיות למרות התוצאה.

הספרדי אמר לאחר המשחק: "כשיש בעיות, הדבר הראשון שמתנתק הוא הראש. זה דבר נפוץ. הפסדנו הרבה משחקים בקריירה שלי ובקריירה של השחקנים. זו תחושה מוזרה ורעה. זה רק משחק אחד. תמיד מחפשים את המפתח, למה אתה מפסיד, למה אתה נכשל".

“ביטחון לא קונים בסופרמרקט”

הספרדי הוסיף אמירה שהפכה לכותרת לאחר המשחק: "אי אפשר לקנות ביטחון במונופריקס (רשת סופרמרקטים וקמעונאות צרפתית). בונים אותו יום אחרי יום. אנחנו בבירור בקושי, אבל אנחנו צריכים לשמור על תקווה שנוכל לשנות את זה במשחקים הבאים".

לואיס אנריקה (IMAGO)

המאמן גם התייחס למשמעות ההפסד לקראת המשחק הקרוב באירופה: "זו לא התוצאה הטובה ביותר להגיע איתה לליגת האלופות. אנחנו אוהבים את הקושי, אנחנו מחפשים להגיב". לדבריו, למרות האכזבה אין בכוונתו לאבד אמון בשחקנים: "אני לא רוצה לאבד אמון בקבוצה הזו. הראינו את המנטליות הזאת בסיום המשחק".

לואיס אנריקה המשיך בטון אופטימי: "זה היה משחק מוזר. הקבוצה הזאת נמצאת ברמה אחרת. קשה לשנות דברים כאלה מיד. הייתי במצב הזה הרבה פעמים בקריירה שלי. זה תלוי בנו לשנות את זה ולהחזיר את הביטחון".

לבסוף התייחס גם ליכולת על הדשא: "השחקנים היו מאוד לא מדויקים בכמה רגעים במשחק. ראינו כמה טעויות לא אופייניות, וכשאתה עושה את זה מול קבוצה שנמצאת במומנטום חיובי כמו מונאקו, אתה משלם על כך".