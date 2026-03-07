טייטום חזר אחרי 10 חודשים בחוץ, 44 לדונצ'יץ'

בוסטון (21:42) - דאלאס (42:21) 100:120

בוסטון קיבלה חיזוק משמעותי כאשר ג'ייסון טייטום חזר לשחק לראשונה אחרי כמעט 10 חודשים בעקבות קרע בגיד האכילס, אך מי שהוביל את הקבוצה היה ג'יילן בראון שסיים עם 24 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. טייטום עצמו רשם 15 נקודות ב-6 מ-16 מהשדה, לצד 12 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-27 דקות, כשהוא משחק במקטעים קצרים לאחר ההיעדרות הארוכה. דריק וייט תרם 20 נקודות נוספות עבור בוסטון.

בצד השני בלט הבחירה מספר 1 בדראפט קופר פלאג, יליד מיין ששיחק לראשונה ב-TD גארדן, עם 16 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. קליי תומפסון הוסיף 19 נקודות ונאג'י מרשל סיים עם 13 נקודות. טייטום התקשה בתחילת המשחק והחטיא את שש הזריקות הראשונות שלו, כולל שלוש מחוץ לקשת, אך בהמשך תרם למשחק הקבוצתי עם מסירות וחסימות שסייעו לבוסטון להניע את ההתקפה.

ג'ייסון טייטום חוגג (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס (25:38) – אינדיאנה (48:15) 117:128

הקבוצה מעיר המלאכים חסרה את לברון ג’יימס, אבל היה לה את לוקה דונצ’יץ’. הכוכב הסלובני הגיע ל-44 נקודות ב-32 דקות עם 14 מ-25 מהשדה, 7 מ-14 לשלוש ו-9 מ-10 מקו העונשין, בנוסף ל-9 ריבאונדים. אוסטין ריבס סייע לו עם 19 נקודות ולוק קנארד עלה מהספסל כדי לקלוע 15 נקודות.

אצל הפייסרס זה היה בעיקר פסקל סיאקם עם 26 נקודות. אנדרו נמהארד הוסיף 17 נקודות ו-8 אסיסטים, וג’יי האף סיים עם 16 נקודות, אבל זה לא הספיק מול הלייקרס, שרשמו ניצחון רביעי בארבעת המשחקים האחרונים שלהם.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

סן אנטוניו (17:46) – לוס אנג’לס קליפרס (32:30) 112:116

את המשחק הזה אפשר לחלק לשניים: הקליפרס הובילו במחצית 46:66, אבל שני הרבעים הבאים היו סיפור אחר לגמרי והספרס ניצחו בהם 46:70. בסך הכל סן אנטוניו רשמה ניצחון שלישי רצוף ו-14 ב-15 המשחקים הראשונים. בעצם, לאורך הרצף הזה ניו יורק הייתה היחידה שהצליחה לגבור על הספרס בתחילת החודש.

ויקטור וומבניאמה קלע 27 נקודות וקלט 10 ריבבאונדים ב-22 דקות בלבד. המנצחים קיבלו גם 20 נקודות מג’וליאן שמפאני שקלט 9 ריבאונדים, ודיארון פוקס הוסיף 19 נקודות לצד 9 אסיסטים. אצל הקליפרס בלטו קוואי לנארד (30 נקודות ו-9 ריבאונדים) וברוק לופז (26 נקודות).

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

דנבר (25:39) - ניו יורק (23:41) 142:103

ניו יורק הציגה משחק התקפי גדול כאשר או.ג'י אננובי הוביל אותה עם 34 נקודות, בדרך לניצחון מרשים על דנבר. ג'וש הארט הוסיף 18 נקודות וקארל-אנתוני טאונס תרם 19 נקודות לצד 17 ריבאונדים, כאשר החמישייה של הניקס שלטה במשחק עד כדי כך ששחקני החמישייה לא נדרשו לשחק ברבע האחרון. בצד השני ניקולה יוקיץ' הוביל את דנבר עם 38 נקודות.

הנאגטס ספגו את אחד ההפסדים הכבדים שלהם העונה וגם איבדו את ג'מאל מארי, שנפצע בקרסול לפני המחצית לאחר שקלע 12 נקודות. דנבר התקשתה מאוד מחוץ לקשת והחטיאה 17 שלשות רצופות עד שיוקיץ' הצליח לקלוע אחת, בעוד ארון גורדון, שחזר לשחק לראשונה מאז ינואר, קלע סל אחד בלבד וסיים עם 1 מ-7 מהשדה ב-21 דקות.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

פיניקס (27:36) – ניו אורלינס (45:20) 116:118

הסאנס קיבלו משחק גדול מדווין בוקר שקלע 32 נקודות, כולל 18 ברבע השלישי, וסחף אותם לניצחון דרמטי. ג'יילן גרין הוסיף 25 נקודות, בעוד גרייסון אלן תרם 12 נקודות ו-8 אסיסטים, קולין גילספי קלע גם הוא 12 נקודות ואוסו איגודארו, שפתח במקום מארק וויליאמס הפצוע, סיים עם 13 נקודות ו-6 ריבאונדים לפני שיצא בעבירות. פיניקס הובילה כבר ב-14 נקודות במחצית השנייה, אך נאלצה להילחם עד הסיום.

בצד השני הוביל טריי מרפי השלישי את ניו אורלינס עם 22 נקודות, זאיון וויליאמסון רשם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, וסאדיק ביי הוסיף 19 נקודות. המשחק היה פיזי במיוחד וכלל לא פחות מ-63 זריקות עונשין, כאשר הפליקנס הגיעו לקו 37 פעמים לעומת 26 של פיניקס. הסאנס שיחקו ללא מארק וויליאמס ודילון ברוקס הפצועים, כאשר האחרון אף נעצר מוקדם יותר באותו יום בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, שוחרר בהמשך והגיע לצפות במשחק מהספסל.

דווין בוקר מול זאיון וויליאמסון (רויטרס)

שארלוט (32:32) – מיאמי (29:35) 128:120

ההיט המשיכו בכושר הטוב כאשר טיילר הירו הוביל עם 35 נקודות לצד 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. הגארד היה חד במיוחד מחוץ לקשת עם 8 מ-10 לשלוש, כולל שלשה חשובה ששברה שוויון 108:108 כשנותרו מעט יותר מ-7 דקות לסיום והגיעה כחלק מריצת 0:9 שהכריעה למעשה את המשחק. באם אדבאיו תרם 24 נקודות ו-12 ריבאונדים, חיימה חאקס ג'וניור הוסיף 21 נקודות מהספסל, ומיאמי קלעה 18 שלשות ב-47%.

בצד השני קון קנופל בלט עם 27 נקודות ו-6 מ-10 מחוץ לקשת, ברנדון מילר רשם 22 נקודות ו-13 ריבאונדים, בעוד לאמלו בול סיים עם 21 נקודות, אך קלע ב-7 מ-22 מהשדה. שארלוט ניסתה לחזור למשחק כאשר קנופל צימק עם שתי שלשות רצופות, אך סל של הירו ואחריו סל המשך של דרו סמית' הגדילו שוב את הפער והבטיחו את הניצחון למיאמי.