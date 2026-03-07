ארבלואה: שמח מאוד עבור האוהדים שכן רצו לבוא

ריאל מדריד השיגה אמש (שישי) ניצחון דרמטי במיוחד כאשר גברה 1:2 על סלטה ויגו משער של פדריקו ואלוורדה בדקה ה-94, ובסיום המשחק המאמן אלברו ארבלואה לא הסתיר את ההתרגשות. במסיבת העיתונאים ובאזור הראיונות הוא התייחס למשמעות הניצחון, שיבח את השחקנים והצעירים של המועדון ושלח גם מסר לאוהדים לקראת המשחק הקרוב בליגת האלופות.

המאמן נשאל בתחילת מסיבת העיתונאים מה הייתה תוכנית המשחק של קבוצתו, והשיב בפשטות: "שיחקנו כדי לנצח, כי זה מה שריאל מדריד משחקת עבורו. זה מה שאנחנו רוצים וזה היה היעד שלנו".

בהמשך הדגיש את הקושי הגדול של הקבוצה במשחק: "ניצחנו נגד כל הסיכויים, למרות כל מה שקרה על המגרש". לדבריו, "אין דרך טובה יותר לחגוג את יום השנה של המועדון מאשר בדרך שבה ריאל מדריד עושה זאת, נלחמת נגד הכל ונגד כולם".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

ארבלואה גם הסביר עד כמה הניצחון חשוב להמשך הדרך במאבק האליפות: "כמובן שאנחנו מאמינים שנילחם על האליפות עד הסוף. יש עוד דרך ארוכה, 33 נקודות אם אני לא טועה. בשלב הזה זה כמעט כאילו העונה עדיין לא התחילה. כל משחק יהיה קרב".

רוח המועדון והשבחים לשחקנים

המאמן התייחס גם לשער הניצחון ולמי שהכריע את ההתמודדות: "פדריקו ואלוורדה הוא כל מה ששחקן של ריאל מדריד צריך להיות. יש לו את 'הרוח של חואניטו'. האיכות הזאת שהייתה לשחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון. היום הוא שוב נשא את הקבוצה על הכתפיים".

ואלוורדה מאושר (רויטרס)

בנוסף, ארבלואה החמיא במיוחד לצעירים שעלו לשחק: "אנחנו צריכים לתת הרבה קרדיט לשחקני מחלקת הנוער. יש לנו שחקנים באיכות גבוהה מאוד והמשחק שהם נתנו היום הוא חדשות מצוינות".

המאמן שיבח במיוחד את טיאגו פיטארץ': "צריך להדגיש את המשחק הנהדר שלו. האישיות שלו, המאמץ, היכולת ללחוץ פעם אחת, פעמיים ושלוש ברצף, הרצון שלו לכדור והדרך שבה הוא תמיד מחפש את האפשרות הטובה ביותר. הוא שחקן שמעביר את הכדור וזז כל הזמן".

ארבלואה אף הרחיב עליו עוד יותר: "טיאגו מרוויח את הדקות שלו בזכות עצמו. זה לא עניין של האמון שלי בו אלא של הכדורגל שלו. הוא גם מתאים בצורה מושלמת למה ששחקן של ריאל מדריד צריך להיות. בגלל איך שהוא משחק ובגלל מוסר העבודה והמאמץ שלו. הוא שחקן שהוא 'מותג ריאל מדריד'".

ואלוורדה וארבלואה (IMAGO)

בסיום שלח המאמן מסר ברור לאוהדים לקראת המשחק בליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי, ועקץ את הקהל הלבן שלא הגיע בהמוניו לתמוך במשחק החוץ: "אני מאוד שמח עבור האוהדים שכן בחרו להגיע ולדחוף אותנו. אנחנו צריכים אותם ביום רביעי והם יודעים את זה טוב מכולם. זה יהיה לילה של ליגת האלופות מול יריבה קשה מאוד. כשאנחנו משחקים בבית עם הקהל שלנו, אנחנו הרבה יותר חזקים".