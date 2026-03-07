יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"ריאל מדריד מצאה מחדש חלק מהמהות שלה"

בספרד שיבחו: "קבוצת הפצועים שנשארו בבית טובה מזו שארבלואה הציב על הדשא ונשארה במאבק בליגה". ביקורת על טרנט: "לא יודע להגן". וגם: סערת השיפוט

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד רשמה אמש (שישי) ניצחון דרמטי במיוחד כאשר גברה 1:2 על סלטה ויגו משער בדקה ה-94. הקבוצה של אלברו ארבלואה הצליחה לשבור רצף של הפסדים ולהישאר בתמונת מאבק האליפות בלה ליגה, כאשר פדריקו ואלוורדה היה האיש שהכריע את המשחק בתוספת הזמן. בתקשורת הספרדית התייחסו לניצחון הדרמטי, אך גם לסערת השיפוט שהתפתחה סביב מספר החלטות במשחק.

ב'מארקה' נכתב: "ריאל מדריד מצאה מחדש חלק מהמהות שלה כאשר חטפה ניצחון דרמטי בדקה ה-94 עם סיום מעט בר מזל של פדריקו ואלוורדה. השער הזה עצר רצף נורא של שני הפסדים רצופים, שיכול היה להפוך לשלושה אילו יאגו אספאס לא היה פוגע בקורה בדקה ה-88. סלטה ויגו הייתה ראויה ליותר, והאוהדים שלה תמיד מאוהבים בקבוצה שלהם. זה לא מפתיע. הם ידועים בתמיכה ובסולידריות הבלתי מתפשרת שלהם מול כל יריבה. אפילו מול ריאל מדריד שבפעם הזו שיחקה כפי שמצופה ממנה, שלטה והראתה אופי עד השריקה האחרונה. שהמזל ימצא אותך עובד קשה".

עוד נכתב שם: "קבוצת הפצועים שנשארו בבית ומנוהלים על ידי הצוות הרפואי הייתה טובה יותר מזו שאלברו ארבלואה הציב על הדשא בבלאידוס, מה שמסביר היטב את חגיגות האנרגיה של שחקני ריאל מדריד אחרי הניצחון. הניצחון של הבלאנקוס, בהובלת אורליאן טשואמני ופדריקו ואלוורדה יחד עם קומץ צעירים כמו טיאגו פיטארץ', פלאסיוס ומנואל אנחל, ראוי לשבח".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

בנוסף נכתב: "מחצית שנייה טובה של ריאל מדריד משאירה אותה במאבק האליפות בלה ליגה, אף שהתחזית לעתיד עדיין לא ברורה. התחושה שהלבנים יכולים למעוד בכל רגע עדיין קיימת, אך הניצחון הדרמטי בדקה ה-94 מעניק למדריד זמן ושקט נפשי לפני המפגש מול מנצ'סטר סיטי. גם לא יזיק שיהיה שחקן זמין להתמודדות בליגת האלופות".

ב’מארקה’ אף ביקרו את טרנט אלכסנדר ארנולד: “אל תופתעו ממנו. הוא תמיד היה כזה. יורגן קלופ אמר זאת בעצמו מיד לאחר שעזב את ליברפול: ‘פשוט נכשלתי בללמד אותו איך להגן’. כל מי שצופה בליברפול באופן קבוע יודע שטרנט לא בדיוק כלב שמירה בהגנה, החוזקה שלו היא בהתקפה ובהפצת הכדור עם המסירות הנהדרות שלו. אבל הגנה? תשכחו מזה, כפי שהוכח שוב בשער הראשון של סלטה. השאלה היחידה היא האם הוא לא יודע או פשוט לא רוצה. אז אם אתם אוהדי ריאל מדריד, אל תכעסו על המגן האנגלי אם אתם לא אוהבים את היכולות ההגנתיות שלו. אם כבר, תכעסו על מי שהחתים אותו”.

טרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)טרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)

הסערה סביב החלטות השיפוט

ב'אס' נכתב: "ריאל מדריד מחליטה להמשיך לרדוף. הקבוצה של ארבלואה, שנחלשה בהרכב הפותח אך השתפרה במחויבות והתחזקה בשחקני קבוצת הנוער, ניצחה עם שער בר מזל של ואלוורדה בתוספת הזמן. שיפוט שנוי במחלוקת של דיאס דה מרה".

עוד נכתב שם: "ואלוורדה היה חבל ההצלה. בדקה הלפני אחרונה של תוספת הזמן הוא הופיע על קצה הרחבה ושחרר בעיטה חזקה שקיבלה הסטה חדה ממרקוס אלונסו, והשאיר את מאבק האליפות חי. זה היה הגמול שריאל מדריד הרוויחה דרך המחויבות שלה, אם לא דרך המשחק שלה, במפגש צמוד מאוד, שתמיד התרחש רחוק משתי הרחבות, כאשר ויניסיוס התקשה תחת משקל האחריות".

על אירוע הפנדל האפשרי בדקה ה-71 נכתב: "בדקה ה-71 דיאס דה מרה אסקודרוס ניגש למסך ה-VAR, לאחר שפולידו סנטנה התריע בפניו על פנדל אפשרי לריאל מדריד בעקבות נגיעת יד של ז'וטגלה. 'זה פנדל ברור של שחקן סלטה', אמר איטורלדה גונסאלס. אך לאחר צפייה במהלך, דיאס דה מרה פירש שהייתה דחיפה מוקדמת של אורליאן טשואמני על חלוץ סלטה ולכן פסק בעיטה חופשית לזכות סלטה".

פנדל? (לה ליגה)פנדל? (לה ליגה)

עוד הסביר איטורלדה: "אני לא חושב שזו עבירה. אם אתה לא שורק למגעים הקודמים, אתה לא יכול לשרוק למגע של טשואמני, כי זה אותו מגע אחד בלבד ולא שרקת על הקודמים".

בנוסף, שחקני סלטה מחו גם על שער הניצחון. "זהו עבירה ברורה על פר לופס. מנואל אנחל לא נוגע בכדור, אחר כך הוא מרים אותו עם הרגל הימנית ומפיל את שחקן סלטה. זו עבירה", קבע איטורלדה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */