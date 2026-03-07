אבדיה נעדר פעם 6 ברצף, פורטלנד נכנעה ליוסטון

פורטלנד רשמה הלילה (בין שישי לשבת) הפסד 106:99 ליוסטון במשחק שבו דווקא הייתה קרובה לניצחון במשך דקות ארוכות, אך קרסה ברבע האחרון. הסיפור המרכזי מבחינת הבלייזרס היה שוב היעדרו של דני אבדיה, שנעדר משחק שישי ברציפות בגלל פציעה בגב התחתון וצפה במשחק מהספסל כשהוא לבוש במעיל עור.

אבדיה, שנבחר לאולסטאר של פורטלנד העונה, ממשיך להיעדר בשל הפציעה, והיעדרותו כבר מתחילה להשפיע גם ברמה האישית. אם יפספס משחק נוסף, הוא יאבד את הזכאות שלו להתמודד על תארי העונה ב-NBA, בהתאם לכללי הליגה לגבי מינימום משחקים.

למרות החיסרון של הישראלי, פורטלנד קיבלה מחצית ראשונה טובה מכמה משחקניה והצליחה להישאר צמודה. ג'רמי גרנט הוביל את הקלעים במחצית הראשונה עם 16 נקודות והגיע שוב ושוב לקו העונשין, בעוד הקבוצה כולה התקשתה מהקו והחטיאה 10 זריקות עונשין לפני ההפסקה.

הרבע הראשון דווקא נפתח מצוין עבור הבלייזרס, כאשר טומאני קמארה בלט עם משחק הגנה אגרסיבי ושלוש חטיפות מוקדמות. הוא גם קלע ארבע שלשות במשחק והוביל פתיחה טובה שהסתיימה ביתרון 27:34 לפורטלנד. מנגד, סקוט הנדרסון התקשה מאוד בערב שבו קלע רק 4 נקודות אחרי שהחטיא את שש הזריקות הראשונות שלו. יוסטון ניצלה משחק פיק אנד רול יעיל של אלפרן שנגון והובילה 56:57 בירידה להפסקה.

תומפסון ודוראנט (רויטרס)

כמעט הפתעה, ואז קריסה

המשחק נותר צמוד גם במחצית השנייה. דונובן קלינגן סיפק תרומה משמעותית עם 18 נקודות ו-13 ריבאונדים, בעוד ג'רו הולידיי הוסיף 20 נקודות ו-10 אסיסטים. פורטלנד אף עלתה ליתרון 77:85 בתחילת הרבע האחרון אחרי שלשה של מאטיס ת'ייבול ונראתה בדרך לניצחון.

אלא שאז הגיע המפנה הגדול של המשחק. יוסטון פתחה ריצת 4:23 שנמשכה כמעט 8 דקות והפכה לחלוטין את המומנטום. אמן תומפסון הנהיג את המהלך עם משחק אגרסיבי משני צדי המגרש, כולל חטיפה קריטית במסירת אלי-הופ שנועדה לרוברט וויליאמס, שהרסה את ניסיון הקאמבק של פורטלנד.

בסיום היו אלה אלפרן שנגון עם 28 נקודות ואמן תומפסון עם 26 שהובילו את הרוקטס לניצחון, כאשר קווין דוראנט תרם 20 נקודות נוספות. מנגד, הבלייזרס קיבלו 21 נקודות מג'רמי גרנט, אך רשמו רבע אחרון חלש שבו קלעו רק 17 נקודות והחטיאו 11 מתוך 13 הזריקות הבאות שלהם. עבור פורטלנד, שנאלצה שוב להסתדר ללא דני אבדיה, זה היה הפסד כואב במיוחד במשחק שבו כבר הייתה עם היד על העליונה.