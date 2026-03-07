יום שבת, 07.03.2026 שעה 06:14
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%6692-713261דטרויט פיסטונס
68%6709-724963בוסטון סלטיקס
63%6874-722763ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
54%6760-678659אורלנדו מג'יק
54%7267-724563פילדלפיה 76'
51%7403-740863אטלנטה הוקס
51%7286-757165שארלוט הורנטס
49%7610-773865מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
26%7484-693462אינדיאנה פייסרס
26%7172-667562ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
73%6668-710760סן אנטוניו ספרס
66%6810-716262יוסטון רוקטס
62%7389-764964דנבר נאגטס
61%7375-760564מינסוטה טימברוולבס
57%6742-684961פיניקס סאנס
54%7173-729263גולדן סטייט ווריורס
54%7244-718463לוס אנג'לס לייקרס
50%6633-668360לוס אנג'לס קליפרס
45%7575-739964פורטלנד בלייזרס
37%7321-712763דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
32%7462-715162ניו אורלינס פליקנס
30%7889-747163יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

אבדיה נעדר פעם 6 ברצף, פורטלנד נכנעה ליוסטון

הישראלי יאבד זכאות לתארים אישיים העונה במשחק הבא שיחמיץ, הבלייזרס היו קרובים להפתעה, אך קרסו בסיום וספגו 106:99 מול קבוצתו של קווין דוראנט

|
ג'רו הולידיי בין שחקני יוסטון (רויטרס)
ג'רו הולידיי בין שחקני יוסטון (רויטרס)

פורטלנד רשמה הלילה (בין שישי לשבת) הפסד 106:99 ליוסטון במשחק שבו דווקא הייתה קרובה לניצחון במשך דקות ארוכות, אך קרסה ברבע האחרון. הסיפור המרכזי מבחינת הבלייזרס היה שוב היעדרו של דני אבדיה, שנעדר משחק שישי ברציפות בגלל פציעה בגב התחתון וצפה במשחק מהספסל כשהוא לבוש במעיל עור.

אבדיה, שנבחר לאולסטאר של פורטלנד העונה, ממשיך להיעדר בשל הפציעה, והיעדרותו כבר מתחילה להשפיע גם ברמה האישית. אם יפספס משחק נוסף, הוא יאבד את הזכאות שלו להתמודד על תארי העונה ב-NBA, בהתאם לכללי הליגה לגבי מינימום משחקים.

למרות החיסרון של הישראלי, פורטלנד קיבלה מחצית ראשונה טובה מכמה משחקניה והצליחה להישאר צמודה. ג'רמי גרנט הוביל את הקלעים במחצית הראשונה עם 16 נקודות והגיע שוב ושוב לקו העונשין, בעוד הקבוצה כולה התקשתה מהקו והחטיאה 10 זריקות עונשין לפני ההפסקה. 

הרבע הראשון דווקא נפתח מצוין עבור הבלייזרס, כאשר טומאני קמארה בלט עם משחק הגנה אגרסיבי ושלוש חטיפות מוקדמות. הוא גם קלע ארבע שלשות במשחק והוביל פתיחה טובה שהסתיימה ביתרון 27:34 לפורטלנד. מנגד, סקוט הנדרסון התקשה מאוד בערב שבו קלע רק 4 נקודות אחרי שהחטיא את שש הזריקות הראשונות שלו. יוסטון ניצלה משחק פיק אנד רול יעיל של אלפרן שנגון והובילה 56:57 בירידה להפסקה.

תומפסון ודוראנט (רויטרס)תומפסון ודוראנט (רויטרס)

כמעט הפתעה, ואז קריסה

המשחק נותר צמוד גם במחצית השנייה. דונובן קלינגן סיפק תרומה משמעותית עם 18 נקודות ו-13 ריבאונדים, בעוד ג'רו הולידיי הוסיף 20 נקודות ו-10 אסיסטים. פורטלנד אף עלתה ליתרון 77:85 בתחילת הרבע האחרון אחרי שלשה של מאטיס ת'ייבול ונראתה בדרך לניצחון.

אלא שאז הגיע המפנה הגדול של המשחק. יוסטון פתחה ריצת 4:23 שנמשכה כמעט 8 דקות והפכה לחלוטין את המומנטום. אמן תומפסון הנהיג את המהלך עם משחק אגרסיבי משני צדי המגרש, כולל חטיפה קריטית במסירת אלי-הופ שנועדה לרוברט וויליאמס, שהרסה את ניסיון הקאמבק של פורטלנד.

בסיום היו אלה אלפרן שנגון עם 28 נקודות ואמן תומפסון עם 26 שהובילו את הרוקטס לניצחון, כאשר קווין דוראנט תרם 20 נקודות נוספות. מנגד, הבלייזרס קיבלו 21 נקודות מג'רמי גרנט, אך רשמו רבע אחרון חלש שבו קלעו רק 17 נקודות והחטיאו 11 מתוך 13 הזריקות הבאות שלהם. עבור פורטלנד, שנאלצה שוב להסתדר ללא דני אבדיה, זה היה הפסד כואב במיוחד במשחק שבו כבר הייתה עם היד על העליונה.

