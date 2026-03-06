נקמה על הליגה: ליברפול ניצחה את וולבס בגביע

ליברפול ניצחה הערב (שישי) 1:3 את וולבס במסגרת הסיבוב החמישי של הגביע האנגלי והעפילה לשלב הבא בצורה חלקה. האדומים התאוששו במהירות מהמפגש הקודם בין הקבוצות, בו הפסידו לוולבס 2:1 בליגה בתוספת הזמן במחזור האחרון.

הקבוצה של ארנה סלוט שלטה במתרחש לאורך רוב שלבי המשחק והצליחה לתרגם זאת לשלושה שערים. כך, ליברפול סגרה חשבון מול היריבה והמשיכה במסע בגביע ללא תקלות.

היתרון הגיע בדקה ה-51. אנדרו רוברטסון קיבל מסירה מקרטיס ג'ונס בקצה הרחבה ובעט לפינה הימנית התחתונה כדי לקבוע 0:1.

ג'ונס חוגג (IMAGO)

סלאח הכפיל, ג'ונס חתם

בדקה ה-53 הגיע השני של ליברפול. רוברטסון שלח כדור למוחמד סלאח בתוך הרחבה, והמצרי מצא לעצמו שטח לפני שבעט לרשת העליונה בדרך ל-0:2.

מוחמד סלאח חוגג (IMAGO)

בדקה ה-74 הגיע השער השלישי, כאשר קורטיס ג'ונס יצא לריצה נהדרת, חלף על פני מספר שחקנים ובעט מקצה הרחבה לפינה השמאלית, 0:3.

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

וולבס הצליחה רק לצמק בתוספת הזמן. בדקה ה-92 הוואנג הי-צ'אן ניצל כדור רוחב ובעט מדויק לפינה הימנית התחתונה כדי לקבוע את תוצאת הסיום, 1:3 לליברפול, שממשיכה לשלב הבא בגביע האנגלי.