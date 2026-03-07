יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4835-5525פיינורד2
4431-4725אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
4126-4125טוונטה אנסחדה5
3940-4225אלקמאר6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3531-3826אוטרכט8
3443-4225הירנביין9
3245-3925פורטונה סיטארד10
3135-3325כרונינגן11
2939-3825גו אהד איגלס12
2850-3425זוולה13
2741-2925וולנדם14
2642-2625אקסלסיור רוטרדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1865-3226הראקלס אלמלו18

דיווח בהולנד: גלוך יחזור לספסל של אייאקס

אחרי שפתח מול זוולה, בתקשורת בהולנד סבורים שגרים יחזיר את הישראלי לספסל ב-17:30 מול כרונינגן ויעדיף את השלישייה שפתחה ברוב המשחקים האחרונים

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך עשוי לחזור לספסל של אייאקס במשחק הקרוב מול כרונינגן, כאשר על פי ההערכות בהולנד המאמן פרד גרים צפוי להמשיך עם ההרכב הקבוע שלו גם הפעם. הקבוצה מאמסטרדם תתארח היום (שבת, 17:30) באצטדיון יורובורג, לראשונה מאז הסיום המאכזב של העונה שעברה, אז איבדה את המקום הראשון דווקא מול כרונינגן.

גרים יגיע למשחק בצפון הולנד עם מספר חיסורים משמעותיים. השוער ויטסלב יארוש פצוע בברכו וייעדר, כאשר גם קו איטאקורה, אולכסנדר זינצ'נקו ויורי רגייר לא יעמדו לרשות המאמן. בעקבות הפציעה של יארוש, השוער מארטן פאייס צפוי להמשיך בין הקורות ולהיות השוער הראשון של הקבוצה בחודשים הקרובים.

ההגנה שאמורה לפתוח לפניו כוללת את לוקאס רוזה, יוסיפ שוטאלו, יורי באאס ואוון ויינדל. בקישור, רגייר מושעה ולכן ג'ורתי מוקיו צפוי לתפוס את מקומו, לצדם של דאבי קלאסן ושון שטאור, שניים מהשחקנים שזוכים לאמון כמעט קבוע מצד גרים בתקופה האחרונה.

גלוך שוב מחוץ להרכב

מי שעלול לשלם את המחיר הוא אוסקר גלוך. על פי ההערכות, המאמן צפוי להמשיך עם השלישייה ההתקפית שפתחה במשחקים האחרונים, ריאן בונידה, קספר דולברג ומיקה חודס, מה שמשאיר את הקשר הישראלי על הספסל פעם נוספת.

גירם וגלוך (IMAGO)גירם וגלוך (IMAGO)

שלושת שחקני ההתקפה הללו נחשבים לאיום המרכזי של אייאקס בתקופה האחרונה, וגרים ממשיך להעדיף אותם בחלק הקדמי. המשמעות היא שגם גלוך וגם ואוט ווחהורסט צפויים לפתוח את המשחק כמחליפים.

מי שכן עשוי להיות בסגל לראשונה הוא הכישרון הצעיר מוחמד עבדאללה, שעל פי הדיווחים נכלל לראשונה בסגל למשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */