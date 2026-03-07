"הסגנון של חלאילי מתאים לטקטיקה של מוריניו"

בתקשורת הפורטוגלית דווח השבוע כי בנפיקה סימנה את שחקן הכנף הישראלי של אוניון סן ז'ילואז, ענאן חלאילי, כמועמד לחיזוק הקבוצה בקיץ הקרוב, וכעת ממתפרסמים פרטים חדשים. כזכור, המועדון מליסבון עוקב אחר השחקן בן ה-21, אך עד כה לא הוגשה הצעה רשמית. עם זאת, באוניון צפויים לדרוש סכום גבוה יחסית עבורו, במיוחד לאור העובדה שחוזהו במועדון הבלגי תקף עד יוני 2028.

“היכולת של חלאילי במכבי חיפה משכה את תשומת הלב של אוניון סן ז'ילואז, שהחתימה אותו ביולי 2024 תמורת 6.5 מיליון אירו. מאז הפך חלאילי לשחקן הרכב קבוע בליגה הבלגית והציג יכולת יציבה במספר מפעלים. גם הניסיון שצבר בליגת האלופות בגיל צעיר, כולל משחקים מול מועדוני הצמרת של אירופה, העלה משמעותית את הפרופיל שלו”, נכתב בפורטוגל.

למה בנפיקה סימנה את חלאילי

בתקשורת הפורטוגלית הסבירו כי בנפיקה מחפשת פתרון לחוסר היציבות בצד הימני של הקבוצה העונה, וחלאילי נחשב לפרופיל שמתאים לכך. "בנפיקה עקבה אחרי חלאילי משום שהפרופיל שלו - שחקן ימני שיכול לשחק הן כשחקן כנף והן כווינגבק - הופך אותו למועמד מעניין לחיזוק הסגל".

ענאן חלאילי (IMAGO)

עוד נכתב ב-’theportugalpost’ כי הסגנון שלו מתאים לגישה הטקטית של ז'וזה מוריניו בכל הנוגע לשחקני אגף: "היכולת שלו לתרום גם מבחינה הגנתית ובמקביל להוות איום התקפי מתאימה לפילוסופיה הטקטית של מוריניו".

בפורטוגל מציינים גם כי גילו הצעיר משחק לטובתו מבחינת המועדון. "בגיל 21 חלאילי מייצג בדיוק את סוג השחקנים הצעירים בעלי הפוטנציאל הגבוה, כאלה שיכולים לספק תרומה מיידית וגם להוות השקעה לטווח הארוך".

גורם נוסף שעשוי להקל על מעבר אפשרי הוא החיבור עם שחקן שכבר נמצא בבנפיקה. חלאילי חלק חדר הלבשה באוניון סן ז'ילואז עם החלוץ הקרואטי פרניו איבנוביץ', שעבר לבנפיקה בקיץ 2025. לפי הדיווחים, מפגש מחודש בין השניים בפורטוגל עשוי להקל על השתלבותו של הישראלי אם העסקה אכן תצא לפועל.

עם זאת, בנפיקה אינה היחידה שעוקבת אחר השחקן. גם ניוקאסל נקשרה לשמו בתקופה האחרונה, מה שמוסיף מועמדת נוספת למרוץ. למרות זאת, בפורטוגל מעריכים כי לבנפיקה עשוי להיות יתרון בזכות האפשרות לשחק בליגת האלופות והסיכוי לקבל דקות משחק משמעותיות בליגה הפורטוגלית.