יום שבת, 07.03.2026 שעה 01:06
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5629-4328נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3539-3127אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3036-2927קליארי13
3049-2828טורינו14
2739-3227גנואה15
2442-3027פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

מתקרבת למילאן: נאפולי גברה 1:2 על טורינו

התכולים של קונטה צימקו את הפער מהמקום השני לפחות זמנית לנקודה בלבד. אליסון סנטוס ואליף אלמאס כבשו, צ'זארה קאסאדיי צימק ליריבה שבמקום ה-14

|
אליסון סנטוס (IMAGO)
אליסון סנטוס (IMAGO)

נאפולי ניצחה הערב (שישי) 1:2 את טורינו במשחק שפתח את המחזור ה-28 בסרייה א'. הקבוצה של אנטוניו קונטה רשמה ניצחון חשוב במאבקי הצמרת והמשיכה במומנטום החיובי בליגה.

התכולים עלו ל-56 נקודות בטבלה, נקודה אחת בלבד פחות ממילאן השנייה שלה משחק חסר. עבור נאפולי מדובר בניצחון שני ברציפות, בעוד טורינו נעצרה לאחר הניצחון במחזור הקודם ונותרה במקום ה-14 בטבלה.

נאפולי פתחה מצוין ועלתה ליתרון כבר בדקה ה-7. אליסון סנטוס קיבל מסירה מחוץ לרחבה ובעט ללא היסוס כדור חזק לפינה השמאלית התחתונה, בדרך ל-0:1 מוקדם.

אליסון סנטוס (IMAGO)אליסון סנטוס (IMAGO)

היתרון של המארחת הוכפל בדקה ה-68. מתאו פוליטאנו שלח כדור קצר לאליף אלמאס בתוך הרחבה, הקשר עבר את השומר שלו ובעט בעוצמה לפינה השמאלית התחתונה כדי לקבוע 0:2.

טורינו צימקה בדקות הסיום

טורינו הצליחה להכניס מעט דרמה בדקה ה-87. צ'זארה קאסאדיי הגיע לכדור ברחבה ונגח מקרוב לרשת החשופה כדי לצמק ל-2:1.

למרות השער המאוחר, נאפולי הצליחה לשמור על היתרון עד השריקה האחרונה ורשמה ניצחון חשוב נוסף שממשיך לקרב אותה לצמרת הגבוהה של הסרייה א'.

