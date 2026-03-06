"מדריד משחקת היום": אמבפה שיגע את הרשת

קיליאן אמבפה נמצא בימים האחרונים בפאריס, שם הוא ממשיך בתהליך ההחלמה מהנקע בברכו. כוכב ריאל מדריד צפוי לחזור לבירת ספרד ביום ראשון הקרוב, כשהוא עובד על מנת להיות כשיר למשחק מול מנצ'סטר סיטי ביום רביעי, 11 במרץ. עם זאת, לפי ההערכות, הסיכוי שיוכל להיות כשיר בזמן נראה נמוך.

במהלך שהותו בפאריס, החלוץ הצרפתי ממשיך למשוך תשומת לב רבה מצד אוהדים. אמבפה נראה לא פעם עוצר כדי לחתום על חולצות, להצטלם עם אוהדים ולשוחח איתם ברחובות העיר, מה שהוביל גם לרגע אחד שהפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות.

“ריאל מדריד משחקת”

הכול קרה כאשר אחד האוהדים ניגש אליו ושאל שאלה פשוטה לכאורה, אך התשובה של הכוכב הפכה לשיחת היום. "האם אתה הולך לראות את המשחק בין פאריס סן ז'רמן למונאקו?" שאל אותו האוהד. אמבפה לא היסס לרגע והשיב בצורה ברורה: "לא, לא, ריאל מדריד משחקת".

הרגע הקצר הזה, שבו אמבפה בחר להזכיר דווקא את קבוצתו הנוכחית ולא את המועדון שבו שיחק במשך שנים רבות, הופץ במהירות ברשתות החברתיות והפך לוויראלי. מבחינת רבים מהאוהדים, התשובה נתפסה כהצהרת נאמנות נוספת של הצרפתי לריאל מדריד, דווקא כשהוא נמצא בפאריס ומוקף באוהדי קבוצתו לשעבר.